» » » Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?
﻿
  • 9 декабрь 2020 11:09
  • 77

Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?

В настоящее время проходит очередное заседание Самаркандского городского Совета народных депутатов. В нем оглашено обращение хокима города по наиболее приоритетным направлениям социально-экономического развития города на 2021 год.

Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?

 

Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?


Отмечается, что в системе Самаркандского городского медобъединения медицинские услуги оказывают 19 лечебно-профилактических учреждений, 6 стационаров на 1005 койко-мест, 13 амбулаторных поликлиник на 3537,8 посещений в смену.

 

Сегодня в этих учреждениях работает 4885 сотрудников. Из них 1183 доктора и 2524 медсестры.

 

Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?

 

Как пандемия повлияла на промышленное производство Самарканда?

 

По словам Бобурмирзо Облокулова, за 11 месяцев 2020 года план был перевыполнен, то есть освоено 473 миллиарда 617 миллионов сумов за счет реализации 71 проекта.

 

В период  пандемии в Самарканде приостановлена деятельность  150 из 1474 промышленных предприятий. Кроме того, 36 субъектов предпринимательства начали работать на 25% мощности и 87 - на 50%.

 

Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?

 

"Объем промышленного производства в городе по итогам 6 месяцев текущего года снизился на 8,2% по сравнению с прошлым годом, а по итогам 9 месяцев - на 1,8%",-сказал хоким.

 

В результате проведенной практической работы объем промышленного производства за 10 месяцев текущего года составил 6,4 трлн. сумов, что на 102,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.


Похожие статьи:
﻿
Основные показатели промышленного производства в январе-августе года

Основные показатели промышленного производства в январе-августе года

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде подвели итоги социально-экономического развития в 2016 году

В Самарканде подвели итоги социально-экономического развития в 2016 году

Экономика / Новости Самарканда / ТОП
﻿
В Самарканде проанализированы результаты реформ

В Самарканде проанализированы результаты реформ

Экономика / Новости Самарканда
﻿
Экономика Самарканда развивается хорошими темпами

Экономика Самарканда развивается хорошими темпами

Экономика / Новости Самарканда
﻿
Объем экспорта предприятий Самаркандской области в 2014 году составил $152,7 млн

Объем экспорта предприятий Самаркандской области в 2014 году составил $152,7 млн

Новости Самарканда / ТОП / Экономика
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика