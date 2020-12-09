В настоящее время проходит очередное заседание Самаркандского городского Совета народных депутатов. В нем оглашено обращение хокима города по наиболее приоритетным направлениям социально-экономического развития города на 2021 год.

Какое количество медперсонала обслуживает население Самарканда?





Отмечается, что в системе Самаркандского городского медобъединения медицинские услуги оказывают 19 лечебно-профилактических учреждений, 6 стационаров на 1005 койко-мест, 13 амбулаторных поликлиник на 3537,8 посещений в смену.

Сегодня в этих учреждениях работает 4885 сотрудников. Из них 1183 доктора и 2524 медсестры.

Как пандемия повлияла на промышленное производство Самарканда?

По словам Бобурмирзо Облокулова, за 11 месяцев 2020 года план был перевыполнен, то есть освоено 473 миллиарда 617 миллионов сумов за счет реализации 71 проекта.

В период пандемии в Самарканде приостановлена деятельность 150 из 1474 промышленных предприятий. Кроме того, 36 субъектов предпринимательства начали работать на 25% мощности и 87 - на 50%.

"Объем промышленного производства в городе по итогам 6 месяцев текущего года снизился на 8,2% по сравнению с прошлым годом, а по итогам 9 месяцев - на 1,8%",-сказал хоким.

В результате проведенной практической работы объем промышленного производства за 10 месяцев текущего года составил 6,4 трлн. сумов, что на 102,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.