Студенты и магистранты Самаркандского медицинского института будут мобилизованы для поддержки медицины Кашкадарьи

Около 300 студентов и магистров Самаркандского государственного медицинского института будут мобилизованы для оказания практической помощи системе здравоохранения Кашкадарьинской области.

Мобилизуемые в соседнюю область 300 студентов, клинических ординаторов и магистрантов института в первую половину дня будут оказывать медицинскую помощь населению, а во второй половине дня – проходить онлайн обучение. Также планируется, что студенты института в процессе работы найдут свои будущие рабочие места.

Данная работа проводится во исполнение приказа №35 Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «О трудоустройстве выпускников бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры) в медицинских учреждениях».