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  • 9 декабрь 2020 10:35
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Студенты и магистранты Самаркандского медицинского института будут мобилизованы для поддержки медицины Кашкадарьи

Около 300 студентов и магистров Самаркандского государственного медицинского института будут мобилизованы для оказания практической помощи системе здравоохранения Кашкадарьинской области.

 

Студенты и магистранты Самаркандского медицинского института будут мобилизованы для поддержки медицины Кашкадарьи

 

Мобилизуемые в соседнюю область 300 студентов, клинических ординаторов и магистрантов института в первую половину дня будут оказывать медицинскую помощь населению, а во второй половине дня – проходить онлайн обучение. Также планируется, что студенты института в процессе работы найдут свои будущие рабочие места.

 

Данная работа проводится во исполнение приказа №35 Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «О трудоустройстве выпускников бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры (резидентуры) в медицинских учреждениях».


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