Эксперт ФАР рассказала, как в Самарканде реализуют проект по управлению отходами

Эксперт Французского агентства развития (ФАР) Камий Шевалье рассказала, как в Самарканде реализуется проект по управлению отходами с бюджетом 37,1 млн евро. Об этом пишет «Даракчи».

В Узбекистане за последние 10 лет наблюдается экономический рост на 8%. Также идет ежегодный прирост населения на 1,7%, что приводит к образованию все большего количества отходов. В республике ежедневно образуется 12 тыс. тонн бытового мусора, что эквивалентно более 4 млн тонн в год.

Среди текущих проблем Узбекистана:

·процент территорий, охваченных услугами по сбору и вывозу мусора, остается низким (менее 40%);

·свалки не соответствуют международным стандартам в части здоровья и экологии;

·уровень сортировки и утилизации отходов невысок

·в Узбекистане нет санитарной свалки (Sanitary landfill).

В Самарканде процент собираемых отходов повысился с 60% до 100%

Сложности управления твердыми бытовыми отходами полностью осознаются правительством Узбекистана. Доказательством тому служит проект «Модернизация управления твердыми бытовыми отходами в г. Самарканде», реализуемый правительством, Европейским союзом и Французским агентством развития.

Бюджет самаркандского проекта составляет «37,1 млн. евро: льготные кредиты ФАР — 23,5 млн. евро, грант Европейского союза — 8 млн. евро, вклад Республики Узбекистан — 5,6 мл. евро, в том числе 3,2 млн. евро в виде предоставления налоговых и таможенных льгот» (из Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами в Республике Узбекистан на период 2019 — 2028 годов).

Самарканд был выбран неслучайно. Это второй с экономической точки зрения город, который переживает этап развития промышленности и массовой урбанизации, что ведет к увеличению количества отходов.

В 2014 году, когда проект был только предложен правительству Узбекистана, процент собираемых в Самарканде отходов составлял 60%. Сегодня этот показатель достигает 100%.

В Узбекистане появится санитарная свалка

План самаркандского проекта включает модернизацию пунктов сбора (их строительство и реконструкцию, а также закуп 2100 контейнеров), приобретение 70 мусоровозов, очистку и закрытие существующей свалки, строительство новой свалки с биореактором, сбор биогаза истроительство полумеханического сортировочного завода. На месте существующей свалки появится санитарная свалка, что позволит безопасно изолировать отходы от окружающей среды.

Санитарная свалка – это метод захоронения твердых бытовых отходов на суше. Мусор размещается тонкими слоями и уплотняется тяжелой техникой. В конце каждого дня слой отходов покрывается почвой, чтобы предотвратить появление запахов и разносимого ветром мусора.

Когда свалка завершена, ее закрывают водонепроницаемым слоем, а верхний слой земли уплотняется и становится пригодным для создания общественных объектов (например, парков).

Полумеханический сортировочный завод позволит улучшить сортировку вторсырья (главным образом пластмасс) и уменьшить количество захороняемых отходов. Свалочный газ (биогаз) будет улавливаться, преобразовываться и использоваться для производства сжатого природного газа для грузовиков и для выработки электроэнергии.

Управление отходами — не вопрос прибыли

Опыт ФАР показывает, что управление твердыми отходами не является прибыльным бизнесом. Это вопрос здравоохранения и санитарной политики. Самые эффективные системы в мире (например, Парижская) финансируются за счет государственных средств и не являются рентабельными. Зато они эффективны с точки зрения здоровья населения и защиты окружающей среды.

Успешную систему переработки мусора построила Швеция. Эта страна перерабатывает твердые бытовые отходы в энергию, обеспечивая себя теплом и электричеством. Шведские мусоровозы ездят на биогазе, полученном из отходов, или на таком же электричестве. Система работает настолько эффективно, что шведам приходится закупать мусор у других стран.

Не стоит забывать, что государства различаются составом отходов, поэтому Узбекистан можно сравнить не с каждой страной. Например, в Турции структура отходов совершенно иная. Это значит, что система управления отходами должна быть адаптирована к тем видам мусора, которые производит страна.