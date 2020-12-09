В Самарканде таможенники изъяли медоборудование стоимостью 32 миллиона сумов

Незадекларированное медицинское оборудование изъяли у гражданина Республики Узбекистан Г.Ф. ,прибывшего в международный аэропорт «Самарканд» рейсом Шереметьево-Самарканд. Формой прохождения таможенного контроля узбекистанец выбрал «зеленый коридор».
Беспокойное поведение прибывшего пассажира вызвало у сотрудников таможенной службы подозрение. В присутствии понятых был проверен багаж мужчины. Кроме задекларированных вещей было обнаружено медицинское оборудование на сумму 32 миллиона сумов без соответствующего разрешения.
В настоящее время дело расследуется таможенными органами.