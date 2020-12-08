Надежда Крупская из Пайарыкского района награждена орденом «Дустлик»

Надежда Крупская работает воспитательницей детского сада №25 в Пайарыкском районе. В регионе она является единственным педагогом с русским языком обучения. Детский сад считает своим вторым домом. За 30 лет профессиональной деятельности она воспитала не одно поколение дошколят. Дети, которые растут в типичных узбекских семьях, понимают любимого педагога с полуслов, поскольку Надежда Владимировна в совершенстве владеет как русским, так и узбекским языком.





Своих детей наша героиня давно вырастила и поставила на ноги, любовь, заботу, добро и радость Надежда Крупская старается вложить в душу каждого воспитанника. Развивает у детей познавательную активность, уровень мышления, поведения. За свои заслуги в развитие дошкольного образования Пайарыкского района педагог со стажем в 2019 году была награждена орденом «Дустлик». У коллег по работе и друзей есть еще один повод ее поздравить. В этом году она закончила заочное отделение СамГУ. Теперь она дипломированный специалист.

Интервью:

В преддверии 28-й годовщины Дня Конституции копилка медалей Пайарыкского района пополнилась еще на одну. Заведующая частным садиком «Манзура бону» Барно Туганова удостоена медали «Соглом турмуш». Предпринимательница была одной из первых, кто построил в регионе образовательное учреждение на основе государственно-частного партнерства. Несмотря на пандемию и тяжелые дни, под руководством Барно Тугановой был открыт еще один садик «Давлатбек Кузмунчок». Ее труд оценили на должном уровне.

По данным, в Пайарыкском районе действует 172 дошкольного учреждения, увеличившись сравнительно с прошлым годом на 20 детских садов. Охват дошколят составляет свыше 50%.

Зарина Хакбердиева