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  • 8 декабрь 2020 10:11
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В Каттакургане появится солнечная электростанция

В Узбекистане уже много лет говорят о необходимости широкого внедрения нетрадиционных энергоресурсов, однако, использование солнечной, ветряной и иных источников энергии до сегодняшнего дня не приобрели масштабный характер. 

 

В Каттакургане появится солнечная электростанция

 

Одним из первых проектов по освоению солнечной энергии в независимом Узбекистане был предложенный несколько лет назад план по строительству в Самаркандской области солнечной фотоэлектростанции на 100 мегаватт.

 

 - Этот проект оценивался примеров 500 миллионов долларов, - говорит начальник отдела Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды Турахон Хошимов.- Для его реализации было отведено 400 гектаров земли в Нурабадском и Пастдаргомском районах. Была осуществлена работа по прокладке соответствующих инженерных коммуникаций и строительству подъездных путей. Однако позднее выяснилось, что предлагаемые для установки технологии по аккумулированию солнечной энергии не соответствуют поставленным задачам. Был объявлен новый международный конкурс на поставку более современного оборудования. В настоящее время также ведется работа над проектом по строительству в Каттакурганском районе солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 мегаватт.

 

Согласно экспертным оценкам, в настоящее время в Китае около 150 миллионов человек используют только солнечную энергию. Лидерами по использованию альтернативных энергоресурсов также являются Германия, Нидерланды, Швеция, Южная Корея. А вот в Узбекистане, где на календарный год приходится 280-300 солнечных дней эффективность использования потенциала главного светила нашей Галактики крайне низкая. Возникает естественный вопрос: в чем причина?

 

- Анализ ситуации показывает, что в нашей стране не хватает современных технологий для эффективного использования солнечной энергии, - продолжил Т. Хошимов.- Да, в отдельных регионах освоен выпуск соответствующих панелей, но этого недостаточно для развития данного сегмента энергетики. Тормозят прогресс и высокие цены на оборудование, которое завозится из-за рубежа. 

Несмотря на эти проблемы, процесс внедрения альтернативных источников энергии в Самаркандском регионе продолжается. Например, областным управлением по экологии и охране окружающей среды до настоящего времени на социальные объекты установлены 18 малых солнечных станций.  

 

В регионе также активно используется энергия воды. Например, на гидроэлектростанции «Самарканд каскад» выработано 50 миллионов киловатт электроэнергии. Только в этом году введены в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций, мощностью 1 миллион киловатт. Планируется строительство еще 4 малых ГЭС.

 

В то же время Самаркандская область располагает огромным потенциалом по использованию энергии ветра. Такие источники тока можно построить на высоте 70 метров в Булунгурском, Ургутском, Нурабадском, Пайарыкском районах, считают специалисты.

 

Возможно, что баланс традиционной и альтернативной энергетики является платформой для решений комплекса социально-экономических задач в области энергетики.


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