В Каттакургане появится солнечная электростанция

В Узбекистане уже много лет говорят о необходимости широкого внедрения нетрадиционных энергоресурсов, однако, использование солнечной, ветряной и иных источников энергии до сегодняшнего дня не приобрели масштабный характер.
Одним из первых проектов по освоению солнечной энергии в независимом Узбекистане был предложенный несколько лет назад план по строительству в Самаркандской области солнечной фотоэлектростанции на 100 мегаватт.
Согласно экспертным оценкам, в настоящее время в Китае около 150 миллионов человек используют только солнечную энергию. Лидерами по использованию альтернативных энергоресурсов также являются Германия, Нидерланды, Швеция, Южная Корея. А вот в Узбекистане, где на календарный год приходится 280-300 солнечных дней эффективность использования потенциала главного светила нашей Галактики крайне низкая. Возникает естественный вопрос: в чем причина?
Несмотря на эти проблемы, процесс внедрения альтернативных источников энергии в Самаркандском регионе продолжается. Например, областным управлением по экологии и охране окружающей среды до настоящего времени на социальные объекты установлены 18 малых солнечных станций.
В регионе также активно используется энергия воды. Например, на гидроэлектростанции «Самарканд каскад» выработано 50 миллионов киловатт электроэнергии. Только в этом году введены в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций, мощностью 1 миллион киловатт. Планируется строительство еще 4 малых ГЭС.
В то же время Самаркандская область располагает огромным потенциалом по использованию энергии ветра. Такие источники тока можно построить на высоте 70 метров в Булунгурском, Ургутском, Нурабадском, Пайарыкском районах, считают специалисты.
Возможно, что баланс традиционной и альтернативной энергетики является платформой для решений комплекса социально-экономических задач в области энергетики.