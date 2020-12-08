В Каттакургане появится солнечная электростанция

В Узбекистане уже много лет говорят о необходимости широкого внедрения нетрадиционных энергоресурсов, однако, использование солнечной, ветряной и иных источников энергии до сегодняшнего дня не приобрели масштабный характер.

Одним из первых проектов по освоению солнечной энергии в независимом Узбекистане был предложенный несколько лет назад план по строительству в Самаркандской области солнечной фотоэлектростанции на 100 мегаватт.

- Этот проект оценивался примеров 500 миллионов долларов, - говорит начальник отдела Самаркандского областного управления по экологии и охране окружающей среды Турахон Хошимов.- Для его реализации было отведено 400 гектаров земли в Нурабадском и Пастдаргомском районах. Была осуществлена работа по прокладке соответствующих инженерных коммуникаций и строительству подъездных путей. Однако позднее выяснилось, что предлагаемые для установки технологии по аккумулированию солнечной энергии не соответствуют поставленным задачам. Был объявлен новый международный конкурс на поставку более современного оборудования. В настоящее время также ведется работа над проектом по строительству в Каттакурганском районе солнечной фотоэлектрической станции мощностью 200 мегаватт.

Согласно экспертным оценкам, в настоящее время в Китае около 150 миллионов человек используют только солнечную энергию. Лидерами по использованию альтернативных энергоресурсов также являются Германия, Нидерланды, Швеция, Южная Корея. А вот в Узбекистане, где на календарный год приходится 280-300 солнечных дней эффективность использования потенциала главного светила нашей Галактики крайне низкая. Возникает естественный вопрос: в чем причина?

- Анализ ситуации показывает, что в нашей стране не хватает современных технологий для эффективного использования солнечной энергии, - продолжил Т. Хошимов.- Да, в отдельных регионах освоен выпуск соответствующих панелей, но этого недостаточно для развития данного сегмента энергетики. Тормозят прогресс и высокие цены на оборудование, которое завозится из-за рубежа.





Несмотря на эти проблемы, процесс внедрения альтернативных источников энергии в Самаркандском регионе продолжается. Например, областным управлением по экологии и охране окружающей среды до настоящего времени на социальные объекты установлены 18 малых солнечных станций.

В регионе также активно используется энергия воды. Например, на гидроэлектростанции «Самарканд каскад» выработано 50 миллионов киловатт электроэнергии. Только в этом году введены в эксплуатацию 5 малых гидроэлектростанций, мощностью 1 миллион киловатт. Планируется строительство еще 4 малых ГЭС.

В то же время Самаркандская область располагает огромным потенциалом по использованию энергии ветра. Такие источники тока можно построить на высоте 70 метров в Булунгурском, Ургутском, Нурабадском, Пайарыкском районах, считают специалисты.

Возможно, что баланс традиционной и альтернативной энергетики является платформой для решений комплекса социально-экономических задач в области энергетики.