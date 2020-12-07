В Самарканде произошло страшное ДТП-один человек погиб

Авария произошла 5 декабря этого года около в 04:30 напротив семейной поликлиники на улице Гагарина г. Самарканда.

По данным УВД области, водитель автомобиля Lacetti не справился с управлением и на полном ходу въехал в бордюр, после чего автомобиль по инерции врезался в стоящее на обочине дерево.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, причиной дорожно-транспортного происшествия предположительно стало превышение скорости. В автомобиле в момент аварии, помимо водителя, находился пассажир, который погиб на месте. Водитель госпитализирован в медицинское объединение.

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