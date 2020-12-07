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  • 7 декабрь 2020 14:42
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В Самарканде произошло страшное ДТП-один человек погиб

Авария произошла 5 декабря этого года около в 04:30 напротив семейной поликлиники на улице Гагарина г. Самарканда.

 

В Самарканде произошло страшное ДТП-один человек погиб

 

По данным УВД области, водитель автомобиля Lacetti  не справился с управлением и на полном ходу въехал в бордюр, после чего автомобиль по инерции врезался в стоящее на обочине дерево.

 

Как рассказали в пресс-службе ведомства, причиной дорожно-транспортного происшествия предположительно стало превышение скорости. В автомобиле в момент аварии, помимо водителя, находился пассажир, который погиб на месте. Водитель госпитализирован в медицинское объединение.

 

Видео можно посмотреть здесь


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