» » » Житель Ургутского района попался на продаже героина за 6 млн сумов
﻿
  • 7 декабрь 2020 13:57
  • 108

Житель Ургутского района попался на продаже героина за 6 млн сумов

В Самаркандской области пресечена продажа героина за 6 млн. сумов. 

 

Житель Ургутского района попался на продаже героина за 6 млн сумов

 

 

Оперативное мероприятие провели 29 ноября сотрудники УКД ОВД Ургутского района. В момент продажи условному покупателю наркотического средства с резким запахом, похожего на «героин»  за 3.000.000 сумов и 300 долларов задержан 23-летний парень по имени Аббос. 

 

Вещественные доказательства были изъяты и оформлены в процессуальном порядке.В ходе оперативного мероприятия было установлено, что данное наркотическое средство Аббос приобрёл в этот же день у своего 28-летнего соседа Абдуллы. Согласно заключению судебно-химической экспертизы наркотическое средство, изъятое у Аббоса, общей массой 4,27 гр. является «героином». 

 

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Ургутского района в отношении Аббоса и Абдуллы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 273 Уголовного кодекса (Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупном размере). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает МВД. 

 

Источник


Похожие статьи:
﻿
В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньги

В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньги

Новости Самарканда
﻿
В Самаркандской области задержли наркоторговца

В Самаркандской области задержли наркоторговца

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде пойманного наркоторговца поместили на карантин из-за коронавируса

В Самарканде пойманного наркоторговца поместили на карантин из-за коронавируса

Новости Самарканда
﻿
У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

У жительницы Самарканда украли ценности на 4 млн.сумов

Новости Самарканда
﻿
Уголовное дело за сбыт наркотических средств

Уголовное дело за сбыт наркотических средств

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий

© Master Media Production & Broadcast 2020

Все права защищены. Использование материалов с сайта разрешается только при условии указании ссылки на наш ресурс.

Copyright © 2019 STV.UZ. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

  • Яндекс.Метрика
  • счетчик
Яндекс.Метрика