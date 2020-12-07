Житель Ургутского района попался на продаже героина за 6 млн сумов

В Самаркандской области пресечена продажа героина за 6 млн. сумов.

Оперативное мероприятие провели 29 ноября сотрудники УКД ОВД Ургутского района. В момент продажи условному покупателю наркотического средства с резким запахом, похожего на «героин» за 3.000.000 сумов и 300 долларов задержан 23-летний парень по имени Аббос.

Вещественные доказательства были изъяты и оформлены в процессуальном порядке.В ходе оперативного мероприятия было установлено, что данное наркотическое средство Аббос приобрёл в этот же день у своего 28-летнего соседа Абдуллы. Согласно заключению судебно-химической экспертизы наркотическое средство, изъятое у Аббоса, общей массой 4,27 гр. является «героином».

По данному факту Следственным отделом при УКД ОВД Ургутского района в отношении Аббоса и Абдуллы возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 273 Уголовного кодекса (Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупном размере). В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает МВД.

Источник