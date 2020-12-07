Аукцион по продаже гостиницы "Афросиаб - Палас" в Самарканде завершен. Ее продали за 43,3 млрд сумов

По данным Агентства по управлению государственными активами, завершился аукцион по продаже гостиничного комплекса «Афросиаб - Палас» в центре Самарканда. Конечная цена составила 43,3 млрд сумов.

В аукционе приняли участие 3 участника. Государственные активы со стартовой ценой 27,4 млрд сумов были проданы в 29 шагов на сумму 43,3 млрд сумов. Согласно данным, гостиницу приобрело OOO ARJUN CONSTRUCTION.

Ранее сообщалось, что новый владелец гостиницы должен создать 100 новых рабочих мест до 1 апреля 2022 года и ввести в эксплуатацию 4-звездочный гостиничный комплекс, соответствующий международным стандартам.