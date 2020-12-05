В Самаркандской области стартовал Кубок Узбекистана по маунтинбайку

Впервые в истории развития маунтинбайка в Пайарыкском районе Самаркандской области состоялся Кубок Узбекистана среди взрослых, юниоров и юношей. За победу сражались около 90 любителей горного велоспорта из 8 регионов республики. Соревнования изначально были запланированы на лето, однако, из-за пандемии пришлось их отложить. Несмотря на холодную погоду, ледяной ветер горной окрестности, спортсмены настроены позитивно, одержимы мыслью о победе.





Маунтинбайк в переводе с английского означает горный велосипед. Это экстремальный олимпийский вид спорта, который включает в себя ряд дисциплин. В нынешних состязаниях использованы такие виды, как кросс-кантри и апхилл, т.е. подъем в гору и движение по пересеченной местности на двухколесном авто. По словам организаторов, данный вид спорта в нашей стране еще не настолько развит, но, тем не менее, собрал около 100 участников.

Цель проведения Кубка Узбекистана по маунтинбайку заключается в популяризации горного велосипеда среди молодежи, привлечении большего количества спортсменов. Соревнования проводятся совместно с Федерацией горного туризма и министерством спорта и физической культуры. Информацию о победителях представим в следующем репортаже.

Зарина Хакбердиева