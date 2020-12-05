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  • 5 декабрь 2020 10:08
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Представительство Тамбовского университета в Самарканде проводит набор абитуриентов на подготовительные курсы

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина! Этот вуз входит в число ведущих высших учебных заведений России. Тамбовский государственный университет– классический вуз, обеспечивающий множество фундаментальных направлений подготовки.

 


Сегодня в учебном заведении реализуются более 200 образовательных программ. Около 95 % преподавателей имеют степени кандидата или доктора наук. В стенах университета обучается 13 тысяч студентов — будущих специалистов, бакалавров и магистров. Среди обучающихся – представители 70 регионов России и 64 стран мира. Узбекистан в их числе.

 

Представительство Тамбовского университета в Самарканде, расположенное в Академии наук Турон, объявляет набор абитуриентов на подготовительные  курсы в онлайн-формате с использованием дистанционных технологий со сроком обучения 7 месяцев. Подготовка абитуриента будет осуществляться по трем дисциплинам, включая  медицинское направление. В настоящее время в Тамбовском университете продолжается приём документов на заочную форму обучения на 2020/2021 учебный год на факультеты "Экономика" и "Менеджмент".

 

Подготовительные курсы – это качественная и эффективная подготовка к вступительным испытаниям. Занятия помогут поступающим вспомнить забытый теоретический материал, систематизировать имеющиеся знания, потренироваться в решении задач. Учебные курсы пройдут  под руководством опытных преподавателей российского вуза. На протяжении семи месяцев будет осуществляться постоянный контроль знаний, репетиционное тестирование, проверка домашних заданий.

 

Основанием сотрудничества двух стран в области образования послужил подписанный долгосрочный меморандум между Узбекистаном и Российской Федерацией о подготовке высококвалифицированных специалистов по различным направлениям.

 

Тамбовский государственный университет обеспечивает всестороннее развитие личности, подготовку профессиональных кадров, обладающих предпринимательскими качествами. Классическое образование даст возможность молодым в условиях экономики знаний и инноваций гибко реагировать на потребности рынка труда, несколько раз в течение жизни модифицировать специализацию, выстраивать вариативную профессиональную траекторию.

 

Не упустите свой шанс! Прием документов продлится до 15 декабря текущего года. Телефон для справок (91) 529-77-67.

 

Зарина Хакбердиева

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