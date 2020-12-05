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  • 5 декабрь 2020 9:48
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В самаркандских школах «зарабатывают» миллиарды

3,2   миллиарда сумов незаконно присвоено в системе народного образования   Пайарыкского района Самаркандской области.

 

В самаркандских школах «зарабатывают» миллиарды

 

Деньги были перечислены на счета неработающих в системе людей. Также отдельным товарищам выписывались необоснованно высокие денежные начисления.

 

А всего в масштабах страны за 11 месяцев текущего года из системы народного образования было расхищено из фондов заработной платы почти 70 млрд. сумов. Неплохой «навар» обеспечены махинации в сфере государственных закупок.  Об этом на основании результатов аудиторских проверок сообщила пресс- служба министерства народного образования.

 

Материалы проверок переданы правоохранительным органам.


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