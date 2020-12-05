В самаркандских школах «зарабатывают» миллиарды

3,2 миллиарда сумов незаконно присвоено в системе народного образования Пайарыкского района Самаркандской области.

Деньги были перечислены на счета неработающих в системе людей. Также отдельным товарищам выписывались необоснованно высокие денежные начисления.

А всего в масштабах страны за 11 месяцев текущего года из системы народного образования было расхищено из фондов заработной платы почти 70 млрд. сумов. Неплохой «навар» обеспечены махинации в сфере государственных закупок. Об этом на основании результатов аудиторских проверок сообщила пресс- служба министерства народного образования.

Материалы проверок переданы правоохранительным органам.