Детский сад –это не место для ухода за ребенком в течение дня, а учебное заведение

В 2019 году в Пайарыкском районе охват детей детсадовского возраста дошкольными образовательными учреждениями составлял 19,7%. В течении всего прошлого года было создано 45 государственных ДОУ, 1 садик на основе государственно-частного партнерства, 1 негосударственное и 104 семейных дошкольных образовательных учреждения, в детские сады привлечено свыше 10 400 детей. В результате к концу года количество дошколят, посещающих детсады, достигло 45,5%.





Эти данные были озвучены хокимом Пайарыкского района на пресс-конференции, посвященной возможностям детских образовательных учреждений в сельской местности. По словам главы районной администрации Дильшода Мусинова, детский сад, в первую очередь, должен служить местом развития детей дошкольного возраста, трамплином для образовательной среды, а не учреждением, обеспечивающим временный уход за ребенком.

Сегодня детские сады Пайарыкского района посещают более 50% всех дошколят, в районе действуют 172 дошкольных учреждения. Если в 2019 году охват детей удалось увеличить на 25%, то в нынешнем-всего на 15%.

«В этом году из-за пандемии мы не смогли достичь всех намеченных целей, поставленных перед собой. Поэтому посещаемость детских садов в этом году была ниже, чем в прошлом году. Но в следующем году мы планируем наверстать упущенное. Для этого у нас есть разработанный план и учебные программы. Главное, необходимо изменить отношение населения к дошкольному образованию. То есть родители должны рассматривать детский сад не как место для ухода за ребенком в течение дня, а как учебное заведение»,- сказал хоким Пайарыкского района.

На пресс-конференции также отмечалось, что всего в системе работают 1408 педагогов и сотрудников. За свои заслуги в развитие дошкольного образования Надежда Крупская Владимировна, педагог ДОУ № 25, награждена орденом «Дустлик», а заведующая частным садиком «Манзура бону» Барно Туганова в преддверии 28-й годовщины Дня Конституции удостоена медали «Соглом турмуш».

Зарина Хакбердиева