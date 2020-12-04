Имам-хатиб Самаркандской области приглашает индонезийцев в Самарканд

Главный имам-хатиб Самаркандской области Зайниддин Эшонкулов принял участие в онлайн-конференции с представителями туристических компаний Индонезии. В ходе мероприятия онрассказал о туристическом потенциале нашей страны.
В последние годы в нашей стране уделяется особенно большое внимание развитию паломнического туризма: в этом направлении внедряются международные стандарты. Только вокруг комплекса Имама Бухари строится ряд новых отелей, ресторанов и точек обслуживания, соответствующих стандартам «халол». Также начата работа по расширению этого комплекса и строительству большой мечети.
Наряду с этим имам-хатиб предложил индонезийским туристическим компаниям доставлять больше граждан этой страны в Узбекистан посредством организации специальных рейсов.