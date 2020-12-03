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  • 3 декабрь 2020 13:14
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В Самарканде начали применять лучевую терапию

В Самаркандском филиале республиканского специализированного медицинского научно- практического центра онкологии и радиологии в лечебных целях стали применять лучевую терапию.

 

В Самарканде начали применять лучевую терапию

 

– Такие технологии в Самарканде ждали более 20 лет, - говорит директор филиала Миржалол Джураев.- Когда-то такие процедуры проводились с использованием оборудования, установленного еще  в советский период. Терапия осуществлялась в ручном режиме, что представляло большой риск для медицинских работников. Из-за этого от данной методики пришлось отказаться. В результате такие процедуры пациенты получали либо в столице, либо за рубежом.

 

На закупку современных технологий для лучевой терапии было направлено 2 млн. евро. Высокотехнологичное оборудование изготовлено в Чехии. Облучение проводится после изучения места, объема, глубины опухолевых образований. Важно, что система защищает от облучения здоровые органы. Оборудование было установлено зарубежными специалистами, но работают на нем местные медики, прошедшие специальную подготовку.

 

– Во всем мире рак лечат одинаковыми основными методами, - продолжил М. Джураев.- Это хирургические операции, химическая и лучевая терапия.   Ранее в Самарканде использовались лишь первые две технологии, теперь появилась возможность применять лучевую терапию.

 

Подчеркивается, что за рубежом такие процедуры стоят немалых денег. В Узбекистане все расходы покрывает государство.


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