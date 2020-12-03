В Самарканде начали применять лучевую терапию

В Самаркандском филиале республиканского специализированного медицинского научно- практического центра онкологии и радиологии в лечебных целях стали применять лучевую терапию.
На закупку современных технологий для лучевой терапии было направлено 2 млн. евро. Высокотехнологичное оборудование изготовлено в Чехии. Облучение проводится после изучения места, объема, глубины опухолевых образований. Важно, что система защищает от облучения здоровые органы. Оборудование было установлено зарубежными специалистами, но работают на нем местные медики, прошедшие специальную подготовку.
Подчеркивается, что за рубежом такие процедуры стоят немалых денег. В Узбекистане все расходы покрывает государство.