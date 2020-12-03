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  • 3 декабрь 2020 12:45
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Теперь и в Булунгуре есть современное здание ЦГУ

В Булунгурском районе сдали в эксплуатацию новое современное здание ЦГУ.

 

Теперь и в Булунгуре есть современное здание ЦГУ

 

 

Начальник Самаркандского областного управления Центра государственных услуг М. Курбанов на церемонии открытия отметил, что новое здание центра в области – 13, построено на основе государственно-частного партнерства и оснащено современными средствами информационных технологий. 

Электронная система очереди будет отражаться на пяти мониторах, услуги будут оказывать 20 человек.

В современном здании центра созданы все условия для граждан. Здесь расположены Приемная Премьер-министра, комната для инвесторов, банковская касса, комната выдачи гражданских паспортов и водительских прав. 


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Общество / Новости Самарканда
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