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  • 3 декабрь 2020 11:39
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Во сколько обойдется строительство Президентской школы в Самарканде и кто ее строит?

Напомним, строительство Президентской школы началось в марте нынешнего года. Учебное заведение рассчитано на 168 мест. Его проектная стоимость составляет 44,4 миллиарда сумов. На площади около 2,5 га расположатся общежития, спортивные залы, мини-футбол, баскетбольные площадки, столовая и другие объекты

 

Во сколько обойдется строительство Президентской школы в Самарканде и кто ее строит?

 Во сколько обойдется строительство Президентской школы в Самарканде и кто ее строит?

 

Как сообщает Кун.уз, строительная организация не была определена по результатам тендера. Правительство выдвинуло кандидата для утверждения генподрядчика. В частности, от Самаркандской области одобрено ООО «Иннокрафт».


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