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  • 1 декабрь 2020 21:21
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Представительство университета Синергия в Самарканде проводит приём абитуриентов для поступления на заочное отделение.

Как правильно выбрать вуз и получить хорошее высшее образование? Хороший вуз – это трамплин для будущей профессиональной деятельности.  Выбор определенного направления дальнейшего обучения – это всегда сложный шаг, с которым сталкивается каждый абитуриент. Чтобы поступить в вуз своей мечты, необходимо тщательно подходить к выбору профессии. Это одно из самых золотых правил профориентации. Важно подойти к построению своей образовательной траектории с умом.

 

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Представительство московского  финансово-промышленного университета  Синергия на базе Самаркандского Филиала Академии наук Турон проводит приём абитуриентов для поступления на заочное отделение по 12  направлениям обучения. По окончании выдается диплом о высшем образовании с нострафикацией в Республике Узбекистан. Учебный центр  оказывает содействие в поступлении в Российские и Европейские Вузы. В частности, в университет Синергия в Москве и Тамбовский государственный университет. Важно заметить, что самаркандский филиал помогает не только с учебой, но и с дальнейшим  трудоустройством  по специальности.

 

Правительство Республики Узбекистан совместно с правительством Российской Федерации заключили соглашение о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней. Это означает, что диплом, полученный в Университете Синергия и в Тамбовском университете, будет гарантированно признан в Узбекистане, а это дает замечательную возможность выпускникам работать на территории Узбекистана без каких либо затруднений!

 

После поступления в российские вузы студенты из Узбекистана будут обучаться дистанционно, за исключением тех, кто поступил на медицинский факультет одного из высших учебных заведений. Студенты Университета Синергия  и Тамбовского университета,обучающиеся дистанционно, получат диплом государственного образца. Если вы хотите поступить именно в эти два вуза, то спешите! Документы принимаются до 15 декабря. Заинтересовались? Тогда обращайтесь по телефону: (91) 529-77-67.

 

Зарина Хакбердиева


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