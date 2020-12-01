Уголовный суд Самарканда приговорил фигуранта громкой истории с памперсами к 6 годам лишения свободы

К шести годам тюремного заключения приговорил Самаркандский городской суд по уголовным делам самаркандца Ш. К., который обвинялся в избиении жены, доведении ее до самоубийства, умышленном причинении телесных повреждений. Судебный процесс всего длился около одного месяца под председательством судьи Зарифы Ахмедовой.





Напомним, 36-летнему Ш. К. было предъявлено обвинение сразу по трем статьям УК РУз-103,105 и 110. В ходе суда подсудимый во всем раскаялся, признал свою вину частично, отрицая тот момент, что заставлял жену, есть памперсы. Подробности истории трехлетней давности не смог вспомнить и врач во время своих показаний, который в ту ночь, по словам потерпевшей, оказывал ей медицинскую помощь.

Несмотря на отсутствие доказательств, Мустахкам Вахобова стояла на своем, утверждая, что на протяжении восьми лет совместной семейной жизни она терпела измены мужа, каждый раз прощала ему все: пьянки, издевательства, рукоприкладство. Мать двоих детей заявила, что в ее адрес через социальные сети поступают различные угрозы. Она выразила доверие суду и попросила вынести справедливое решение.

Уголовный суд Самарканда признал фигуранта громкой истории с памперсами виновным и приговорил Ш.К. к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима согласно статьям 103 (доведение до самоубийства) и 105 (умышленное причинение телесных повреждений средней степени тяжести). Срок отбывания наказания исчисляется с 24 августа 2020 года.

Зарина Хакбердиева