В Самарканде пьяный мужчина до смерти забил 34-летнюю женщину

Житель Нарпайского района стал фигурантом уголовного дела после избиения 34-летней женщины, которая скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления МВД Узбекистана.

Согласно материалам дела, преступление было совершено вечером 27 ноября. Мужчина и женщина поссорились во время посиделки в кругу семерых друзей. Компания ужинала в столовой махалли «Равотолчин», весело проводя время за алкоголем.

«За столом между 33-летним жителем Нарпайского района Ж.Д. и потерпевшей Г.Т. произошел конфликт, после чего мужчина отвел ее в ближайший сад и нанес смертельные ранения руками и ногами в различные части тела»,-добавили в ведомстве.

Немного придя в себя, самаркандец вызвал скорую помощь, чтобы оказать Г.Т. медицинскую помощь и спасти ей жизнь. Однако Г.Т. скончалась на месте в результате полученных травм. Следователями во время осмотра места происшествия была изъята одежда пострадавшей в качестве вещественного доказательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса РУз. По данным Следственного управления МВД, расследование продолжается.