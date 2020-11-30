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  • 30 ноябрь 2020 19:48
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В Самарканде пьяный мужчина до смерти забил 34-летнюю женщину

Житель Нарпайского района стал фигурантом уголовного дела после избиения 34-летней женщины, которая скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления МВД Узбекистана.

 

В Самарканде пьяный мужчина до смерти забил 34-летнюю женщину

 

Согласно материалам дела, преступление было совершено вечером 27 ноября. Мужчина и женщина поссорились во время посиделки в кругу семерых друзей. Компания ужинала в столовой махалли «Равотолчин», весело проводя время за алкоголем.

 

«За столом между 33-летним жителем Нарпайского района Ж.Д. и потерпевшей Г.Т. произошел конфликт, после чего мужчина отвел ее в ближайший сад и нанес смертельные ранения руками и ногами в различные части тела»,-добавили в ведомстве.

 

Немного придя в себя, самаркандец вызвал скорую помощь, чтобы оказать Г.Т. медицинскую помощь и спасти ей жизнь. Однако Г.Т. скончалась на месте в результате полученных травм. Следователями во время осмотра места происшествия была изъята одежда пострадавшей в качестве вещественного доказательства.

 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса РУз. По данным Следственного управления МВД, расследование продолжается.


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