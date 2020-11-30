65% населения Самаркандской области- потребители сжиженного газа

На сегодняшний день 45% населения Самаркандской области обеспечены природным газом. Если говорить по численности населения, то более 285 тысяч людей из 765 тысяч потребителей по всему региону используют голубое топливо. В этом году суточное потребление природного газа по сравнению с прошлым сезоном увеличилось с 46 до 72 миллионов кубометров. Специалисты АО «Худудгаз Самарканд» связывают рост потребления с резким понижением температуры и отмечают, что это значительно увеличило загруженность сети, газораспределительного оборудования и диспетчерских служб газового предприятия, куда в день поступало около 150 обращений от самаркандцев.





По данным, в области непрерывно функционируют четыре газораспределительных станций, предназначенные для подачи газа населенным пунктам, промышленным предприятиям и другим потребителям в заданном объеме с определенным давлением. Взять, к примеру, северную ГРС в Мотриде. Данная станция обслуживает около двухсот тысяч человек из города Самарканда, Акдарьинского и Пайарыкского районов. Из-за холодов, как говорит главный инженер, потребителям в сутки поставляется 7 миллионов 700 кубометров газа при суточной норме в 6 миллионов 300 тысяч кубометров газа. В отдельные дни этот показатель превышает 8 миллионов кубометров. Данные о количестве газа, поставленном по магистральным трубопроводам, о том, какое давление распределяется и передается, суммируются каждый час. Работоспособность системы отслеживается в режиме онлайн.





Представители СМИ во время пресс-тура, организованного Самаркандским газовым филиалом «Худудгаз Самарканд», побывали также в газораспределительном пункте в Пайарыкском районе. Пункт снабжает сжиженным газом 91 177 потребителей в 140 махаллях Акдарьинского,Кошрабатского, Пайарыкского и Пахтачийского районов. Как отмечалось, свыше 65% населения области используют сжиженный газ, а это примерно 480 тысяч потребителей.





По словам ведущего специалиста по реализации и учету сжиженного газа Лочина Хамидова, в регионе действуют одна газораспределительная станция и семь пунктов распределения сжиженного газа. Они расположены в Пайарыкском, Каттакурганском, Пахтачийском, Ургутском, Кошрабатском районах, мощность каждой из которых составляет 600 тонн сжиженного газа в месяц. Также на основе договора работают два пункта в Самаркандском и Нурабадском районах с ежемесячной производительностью 500 тонн.





В период карантина Шуртанский и Мубарекский газоперерабатывающий заводы не работали на полную мощность. Временное замедление, как отмечали газовики, вызвало проблемы с поставкой сжиженного природного газа населению. Сейчас принимаются меры по доставке газовых баллонов в каждое домохозяйство за 45 дней на 95 грузовиках. Стоимость одного баллона для потребителей составляет 22,4 тысячи сумов. При его установке взимается сервисный сбор в размере 3000 сумов.





Кроме того, в газоснабжающем филиале «Худудгаз Самарканд» создан круглосуточный штаб. 23 аварийно-спасательных бригады (около 60 человек) оснащены транспортными средствами, оборудованием, специальной рабочей одеждой и соответствующими компонентами, необходимыми для устранения несчастных случаев на месте или технических неисправностей. На сегодняшний день из-за снижения нормативного давления в газопроводах наблюдается снижение давления природного газа в домах, расположенных в удаленных точках сети в 87 махаллях области.

Зарина Хакбердиева