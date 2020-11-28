Вирус COVID-19 постепенно отступает?

Ситуация с распространением коронавируса в Самарканде постепенно стабилизируется. Статистика заболеваемости идет на спад. Об этом заявил Ахмаджан Бабаджанов, директор распределительного центра для больных коронавирусом. Об уменьшении числа инфицированных можно судить и по пустым койкам медицинского комплекса. За последние полтора месяца поток пациентов в центр уменьшился в 10-20 раз по сравнению с предыдущими месяцами. По данным, на месте проходят лечение около 150 пациентов при имеющихся 1080 койко-мест. Из общего числа лечащихся меньше 60 человек считаются тяжелобольными. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

-Перепрофилированный центр функционирует с августа нынешнего года и сегодня он является единственным центром в регионе, который специализирован на лечении ковидных больных. В разгар пандемии п ервых пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 в Самарканде принимали профильные инфекционные больницы, позже было решено лечить инфицированных в одном месте. В августе-сентябре сюда поступало очень много больных, машины скорой помощи доставляли до 30-40 пациентов в день. Даже бывали дни, когда у нас имелись проблемы с местами. В резерве оставалось всего 20 койко-мест, что вызывало, конечно, страх. К счастью, мы преодолели весь этот ужас, смогли достичь и пройти пик заражения новой коронавирусной инфекцией.

За четыре месяца в распределительном центре вылечились примерно 13 тысяч пациентов. Среди них-больные с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавируса, люди с осложнениями после COVID-19. Повторных случаев заражения не наблюдалось. Как сказал начальник городского управления здравоохранения, он же директор ковид-центра, в настоящее время наблюдается некое затишье. Кажется, вирус отступает или же прячется от зимних холодов, шутит Ахмаджан Бабаджанов.

-Мы не можем до конца предвидеть, чем и когда закончится пандемия, поскольку болезнь новая,- утверждает собеседник. -С момента объявления Всемирной организацией о пандемии коронавируса прошло девять месяцев. Однако по всему миру нет точных данных того, сколько человек заражены, так как течение болезни может проходить без симптомов, осложнений или общего ухудшения самочувствия. Неизестно, что будет завтра, будет ли скачок или, наоборот, спад статистики заболеваемости. Радует тот факт, что сегодня больных намного стало меньше, чем месяц назад. В любом случае нужно продолжать соблюдать правила карантина, носить маски и перчатки в общественных местах.

В связи с уменьшением числа пациентов недавно закрылись распределительные центры для больных COVID-19 и атипичной пневмонией в Ургутском и Каттакурганском районах. Еще до этого к стандартному режиму вернулись и другие перепрофилированные медучреждения. Всех больных с регионов области везут в единый центр в Самарканде. Лечение оказывается также пациентам из других областей республики. Среди больных можно встретить и граждан Российской Федерации. Александр Блохин- главный консультант в ООО "UZAUTO TRAILER" . Его пригласили консультировать по сборке грузовых машин. Где и как подхватил инфекцию, российский специалист сказать не может, однако, искренне благодарит врачей за своевременную медицинскую помощь и теплое отношение медперсонала.

То, что число вылечившихся больных в Самаркандской области превышает количество зараженных, конечно, радует. Но невозможно пройти мимо публикующихся постов в соцсетях и жалоб людей о том, что лечение от коронавируса в главном распределительном центре области осуществляется за счет самих пациентов, несмотря на то, что со стороны государства выделяется достаточно средств и медикаментов для борьбы с COVID-19 и его осложнениями. Со слов администрации, в центре имеется резерв лекарств на три месяца.

-За 25 лет своей врачебной деятельности такого лекарственного обеспечения я еще не видел. С этим проблем здесь нет. Люди должны понимать одно-эти лекарства предназначены для лечения коронавирусной инфекции и ее последствий. Зачастую бывают случаи, когда поступает больной с наличием иных заболеваний, например, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями, онкологией и др. В таких случаях мы вынуждены назначать лекарства, чтобы спасти пациента и не дать возможность сопутствующим заболеваниям стать провоцирующим фактором риска развития осложнений, особенно если речь идет о старшей возрастной группе.

Хотя пандемия коронавируса в Узбекистане, судя по прогнозам, немного отступила, по сообщению зарубежных СМИ, в Европе началась вторая волна коронавируса. Ситуация с распространением COVID-19 вышла из-под контроля и приобретает катастрофические масштабы, пишут интернет-издания.

Зарина Хакбердиева