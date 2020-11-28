Вирус COVID-19 постепенно отступает?

Ситуация с распространением коронавируса в Самарканде постепенно стабилизируется. Статистика заболеваемости идет на спад. Об этом заявил Ахмаджан Бабаджанов, директор распределительного центра для больных коронавирусом. Об уменьшении числа инфицированных можно судить и по пустым койкам медицинского комплекса. За последние полтора месяца поток пациентов в центр уменьшился в 10-20 раз по сравнению с предыдущими месяцами. По данным, на месте проходят лечение около 150 пациентов при имеющихся 1080 койко-мест. Из общего числа лечащихся меньше 60 человек считаются тяжелобольными. Все они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За четыре месяца в распределительном центре вылечились примерно 13 тысяч пациентов. Среди них-больные с подозрением или подтвержденным диагнозом коронавируса, люди с осложнениями после COVID-19. Повторных случаев заражения не наблюдалось. Как сказал начальник городского управления здравоохранения, он же директор ковид-центра, в настоящее время наблюдается некое затишье. Кажется, вирус отступает или же прячется от зимних холодов, шутит Ахмаджан Бабаджанов.
В связи с уменьшением числа пациентов недавно закрылись распределительные центры для больных COVID-19 и атипичной пневмонией в Ургутском и Каттакурганском районах. Еще до этого к стандартному режиму вернулись и другие перепрофилированные медучреждения. Всех больных с регионов области везут в единый центр в Самарканде. Лечение оказывается также пациентам из других областей республики. Среди больных можно встретить и граждан Российской Федерации. Александр Блохин- главный консультант в ООО "UZAUTO TRAILER" . Его пригласили консультировать по сборке грузовых машин. Где и как подхватил инфекцию, российский специалист сказать не может, однако, искренне благодарит врачей за своевременную медицинскую помощь и теплое отношение медперсонала.
То, что число вылечившихся больных в Самаркандской области превышает количество зараженных, конечно, радует. Но невозможно пройти мимо публикующихся постов в соцсетях и жалоб людей о том, что лечение от коронавируса в главном распределительном центре области осуществляется за счет самих пациентов, несмотря на то, что со стороны государства выделяется достаточно средств и медикаментов для борьбы с COVID-19 и его осложнениями. Со слов администрации, в центре имеется резерв лекарств на три месяца.
Хотя пандемия коронавируса в Узбекистане, судя по прогнозам, немного отступила, по сообщению зарубежных СМИ, в Европе началась вторая волна коронавируса. Ситуация с распространением COVID-19 вышла из-под контроля и приобретает катастрофические масштабы, пишут интернет-издания.
Зарина Хакбердиева