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  • 28 ноябрь 2020 11:04
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В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньги

В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньгиЖитель махали «Колдувойжар» Ургутского района Самаркандской области наладил производство фальшивых денег.

 

Сотрудниками УКД ОВД и СГБ Ургутского района проведено мероприятие, в ходе которого оказалось, что Б.И. в одной из комнат своего дома, посредством принадлежащего ему принтера, распечатывал фальшивые купюры номиналом 100.000 сумов и пускал их в оборот.

 

Оперативное мероприятие было продолжено в доме родственника Б.И. – гражданина по имени Д. Как выяснилось, у себя он хранил фальшивые купюры в размере 3.500.000 сумов, которые были изъяты в присутствии понятых в качестве вещественных доказательств.

 

По данным фактам Следственным отделом при УКД ОВД Ургутского района ведется предварительное следствие, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.


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