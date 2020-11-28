В Самарканде задержан житель, изготавливавший фальшивые деньги

Житель махали «Колдувойжар» Ургутского района Самаркандской области наладил производство фальшивых денег.

Сотрудниками УКД ОВД и СГБ Ургутского района проведено мероприятие, в ходе которого оказалось, что Б.И. в одной из комнат своего дома, посредством принадлежащего ему принтера, распечатывал фальшивые купюры номиналом 100.000 сумов и пускал их в оборот.

Оперативное мероприятие было продолжено в доме родственника Б.И. – гражданина по имени Д. Как выяснилось, у себя он хранил фальшивые купюры в размере 3.500.000 сумов, которые были изъяты в присутствии понятых в качестве вещественных доказательств.

По данным фактам Следственным отделом при УКД ОВД Ургутского района ведется предварительное следствие, сообщает пресс-служба УВД Самаркандской области.