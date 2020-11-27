 В Акдарьинском районе пьяный водитель врезался в бетонную ограду

33-летний Ф.Н. вместе со своими двумя приятелями решили пообедать в одной из столовых, расположенных на улице Навруз городка Лойиш Акдарьинского района. Молодые ребята приехали на автомашине марки Lacetti . За рулем находился Ф. Н.

В пресс-службе Следственного департамента при МВД РУз рассказали, что один из его товарищей, воспользовавшись тем, что дверь от автомобиля Lacetti осталась не запертой, а ключ находился в замке зажигания, сел в нее и уехал в неизвестном направлении.

Как выяснилось позже, Ж. П. ,управляя данным транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по улицам села Болта Акдарьинского района, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

По данному факту Следственным отделом при ОВД Акдарьинского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.267 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (угон транспортного средства).

Расследование продолжается.