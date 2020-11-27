Гендерное насилие и его виды

В Самаркандском областном перинатальном центре для ряда медицинских представителей -врачей общей практики, акушер-гинекологов, патронажных медсестер,судмедэкспертов региона-были организованы семинар-тренинги по использованию стандартных операционных процедур при оказании оперативной и качественной помощи женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия.



Цель тренинга- повышение осведомленности об идентификации и перенаправления жертв гендерного насилия. Специалисты Ташкентского института усовершенствования врачей рассказали участникам о видах насилия. В частности, различают физическое, половое, психическо-эмоциональное, экономическое насилие. Чаще всего, по словам тренеров, женщины сталкиваются с физическим насилием, посягающим на жизнь слабого пола, на их здоровье, свободу путем причинения телесных повреждений различной степени тяжести.





Специалисты отмечали, что медицинский персонал является первым, с кем контактируют жертвы гендерного насилия. С целью раннего выявления и оказания поддержки женщинам, оказавшимся в тяжелой ситуации, независимо от возраста, людям в белых халатах необходимы практические навыки и знание стандартных операционных процедур (СОП) в данной области.





-В Узбекистане принят Закон «О защите женщин от притеснения и насилия», целью которого является регулирование отношений в области защиты женщин от всех форм притеснения и насилия,-говорит один из тренеров Гузаль Атаходжаева.-Наша первостепенная цель-обучить медицинских работников гендерному насилию и его видам, оказанию первичной и медицинской помощи. В свою очередь обученные медработники на местах должны передать свои знания и навыки остальному персоналу. Совместно мы изучаем проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются женщины во время насилия, разрабатываем критерии, для того чтобы помочь населению страны, в том числе Самарканда, в оказании психологической, медицинской и социальной помощи.





Пилотирование стандартных операционных процедур (СОП) межведомственного реагирования на гендерное насилие было инициировано Комиссией по обеспечению гендерного равенства Республики Узбекистан. Во исполнение вышеуказанного закона семинар-тренинги с целью последующей доработки и разработки механизмов мультиплицирования по всем регионам Узбекистана дебютировали в городах и районах Республики Каракалпакстан. На сегодняшний день пилотирование СОП на гендерное насилие охватило город Ташкент, шесть районов Бухарской и Самаркандской областей.

Зарина Хакбердиева