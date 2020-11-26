В Самарканде произошло землетрясение

Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщил, что 26 ноября в 22:27 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане.
Координаты: 36,74 градуса северной широты; 71,12 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 529 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент: 529 км, 2 балла.
Наманган: 476 км, 2 балла.
Андижан: 462 км, 2 балла.
Фергана: 409 км, 2 балла.
Гулистан: 464 км, 2 балла.
Джизак: 472 км, 2 балла.
Самарканд: 487 км, 2 балла.
Термез: 345 км, 2 балла.
Карши: 524 км, 2 балла.