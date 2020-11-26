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  • 26 ноябрь 2020 23:06
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В Самарканде произошло землетрясение

Республиканский Центр Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС сообщил, что 26 ноября в 22:27 по Ташкентскому времени произошло землетрясение в Афганистане.

 

 

В Самарканде произошло землетрясение

Координаты: 36,74 градуса северной широты; 71,12 градуса восточной долготы. Магнитуда М=5,5. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 529 км в юго-восточном направлении.

 

 

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент: 529 км, 2 балла.

Наманган: 476 км, 2 балла.

Андижан: 462 км, 2 балла.

Фергана: 409 км, 2 балла.

Гулистан: 464 км, 2 балла.

Джизак: 472 км, 2 балла.

Самарканд: 487 км, 2 балла.

Термез: 345 км, 2 балла.

Карши: 524 км, 2 балла.


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