В Самарканде произошло землетрясение

Самаркандская трагедия: двойное убийство на глазах у всех

В Кошрабатском районе только 30 процентов населения района использует природный газ.

Самые читаемые

В Самарканде дольщики новостроек не в курсе намечающихся сносов

В Самарканде началось строительство 25-этажного жилого дома

В Самарканде арестованы лица, кто снимал зверское убийство и распространял видео в соцсетях

В Самарканде задержан мужчина, убивший жену и ее любовника

Почему адвокат самаркандца, которого обвиняют в избиении и пытки жены, во время суда не хотела участия журналистов?

Самаркандская трагедия: двойное убийство на глазах у всех

Объявлен открытый конкурс на ряд вакансий в Самаркандской области

Турецкие инвесторы планируют построить канатную дорогу в Самарканде

Американские ученые спрогнозировали новую вспышку COVID-19 в мире

Объявлен конкурс на лучшее название для международного аэропорта Самарканда