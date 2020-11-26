В Кошрабатском районе только 30 процентов населения района использует природный газ.

Кошрабатский район - один из самых отдаленных регионов Самаркандской области. Расстояние от райцентра до областного центра-Самарканда-примерно 75 км. По данным, только 30 процентов населения района использует природный газ. Поскольку оставшиеся 70% населения проживают в горных районах, существует потребность в сжиженном газе. О малом количестве угольной продукции, выделяемой домохозяйствам, и проблемах газоснабжения говорилось на очередном заседании Кошрабатского районного Совета народных депутатов.





В заседании принял участие заместитель руководителя аппарата Минэнерго Акмал Эшанкулов по вопросам обеспечения населения природным сжиженным газом и углем в осенне-зимний период 2020-2021 годов. По итогам заседания Министерством энергетики населению района доставлено 170 тонн угля продукции и более 8 тонн сжиженного газа.





31-летняя жительница махалли «Куралас» Норсоат Улугмурадова с рождения перенесла три операции на почках. В настоящее время она живет только с левой почкой. У женщины инвалидность, супруг работает по сезону. Семье Улугмурадовой,включенной в перечень нуждающихся в материальной помощи и поддержке (Темир дафтар), бесплатно переданы газовая плита, бытовой газовый баллон, наполненный сжиженным газом, и 300 кг угля.





Аналогичное внимание со стороны Минэнерго оказано семье Соджиды Эрнафасовой, проживающей по соседству. Ее супруг и ребенок являются инвалидами второй группы. Выразив благодарность за оказанную помощь, Соджида опа признала свою готовность заниматься торговлей или другим прибыльным делом, чтобы улучшить социальное положение в семье и не ждать каждый раз помощи государства.





В этот день Министерство энергетики бесплатно предоставило бытовые газовые баллоны 50 семьям с низким уровнем дохода в районе и угольную продукцию весом 300 кг 6 семьям.

Зарина Хакбердиева