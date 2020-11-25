В Самарканде задержана группа лиц, занимавшаяся контрабандой и продажей драгоценных камней, сообщает Podrobno.uz.

Трое жителей Самарканда были задержаны с поличным при продаже 18 камней "хризопраз" и 65 камней "берилл" за 50 тысяч долларов. Мужчины выдали их за 500-каратные изумруды. На самом деле стоимость камней составляла чуть более 1 миллиона сумов.

Также они планировали продать серебряное изделие с необработанными алмазами за 50 тысяч долларов, фактическая стоимость которого составляла 3,1 миллиона сумов.

При осмотре места жительства одного из мужчин были изъяты рубины, алмазы и другие драгоценные камни, а также старинные золотые кольца. Всего у членов преступной группы изъято ювелирных изделий и камней на 4,7 миллиарда сумов.

Во время дознания было установлено, что эти лица уже в течение долгого времени занимались незаконным ввозом из-за границы и продажей драгоценных камней и ювелирных изделий.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.