В Нурабаде построят водохранилище «Анжирли»

В Доме печати Самаркандской области состоялась пресс-конференция с участием начальника Бассейнового управления ирригационных систем «Зарафшан» Фархода Ражабова.

- В целях гарантированного обеспечения водопользователей водой, постоянного рабочего состояния ирригационных и мелиорационных систем, строительства и реконструкции за счет государственного бюджета на 76 объектах ирригации и мелиорации в 2021-2023 годах из районов поступили предложения, - говорит Ф. Ражабов. – В 2021 году завершится строительство водохранилища «Булунгур», вместимость которого сто миллионов кубических метров, а также второй этап строительства водохранилища «Окчобсой» в Кушрабаде. В Нурабадском районе начнется строительство водохранилища «Анжирли» - вместимость 700 тысяч кубических метров.

Со строительством водохранилища «Булунгур» улучшится водоснабжение 21 тысячи 843 гектаров, а после завершения второго этапа строительства водохранилища «Окчобсой» водой будет обеспечено 855 гектаров. Водохранилище "Анжирли” даст возможность освоения 730 гектаров новых земельных площадей.

В 2023 году начнется строительство водохранилищ "Чоштепа", «Гиждуван», «Октепасой».