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  • 25 ноябрь 2020 15:49
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В Нурабаде построят водохранилище «Анжирли»

В Доме печати Самаркандской области состоялась пресс-конференция с участием начальника Бассейнового управления ирригационных систем «Зарафшан» Фархода Ражабова.

 

В Нурабаде построят водохранилище «Анжирли»

 

- В целях гарантированного обеспечения водопользователей водой, постоянного рабочего состояния ирригационных и мелиорационных систем, строительства и реконструкции за счет  государственного бюджета на 76 объектах ирригации и мелиорации в 2021-2023 годах  из районов поступили предложения, - говорит Ф. Ражабов.  – В  2021 году завершится строительство водохранилища «Булунгур»,  вместимость которого сто миллионов кубических метров, а также второй этап строительства водохранилища «Окчобсой» в Кушрабаде.  В Нурабадском районе начнется строительство водохранилища «Анжирли» - вместимость 700 тысяч кубических метров.
 

 

Со строительством водохранилища «Булунгур» улучшится водоснабжение 21 тысячи 843 гектаров, а после завершения второго этапа  строительства  водохранилища «Окчобсой» водой будет обеспечено 855 гектаров. Водохранилище  "Анжирли” даст возможность освоения 730 гектаров новых земельных площадей.  

 

В 2023 году начнется  строительство водохранилищ "Чоштепа", «Гиждуван», «Октепасой».   


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