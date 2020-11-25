В Нурабаде построят водохранилище «Анжирли»

В Доме печати
Самаркандской области состоялась пресс-конференция с участием начальника
Бассейнового управления ирригационных систем «Зарафшан» Фархода Ражабова.
- В целях гарантированного обеспечения водопользователей
водой, постоянного рабочего состояния ирригационных и мелиорационных систем,
строительства и реконструкции за счет государственного бюджета на 76
объектах ирригации и мелиорации в 2021-2023 годах из районов поступили
предложения, - говорит Ф. Ражабов. – В 2021 году завершится
строительство водохранилища «Булунгур», вместимость которого сто
миллионов кубических метров, а также второй этап строительства
водохранилища «Окчобсой» в Кушрабаде. В Нурабадском районе начнется
строительство водохранилища «Анжирли» - вместимость 700 тысяч кубических
метров.
Со строительством водохранилища «Булунгур» улучшится
водоснабжение 21 тысячи 843 гектаров, а после завершения второго этапа
строительства водохранилища «Окчобсой» водой будет обеспечено 855
гектаров. Водохранилище "Анжирли” даст возможность освоения 730 гектаров
новых земельных площадей.
В 2023 году начнется строительство водохранилищ
"Чоштепа", «Гиждуван», «Октепасой».