Самаркандская область лидирует по задолженности за электричество

По полученным данным, общая задолженность Узбекистана за электроэнергию составляет 3,5 триллиона сумов, задолженность населения составляет более 2,4 триллиона сумов.

Самая высокая задолженность в Узбекистане - в Самаркандской, Навоийской и Андижанской областях. Самаркандская область за электроэнергию должна 646 миллиардов сумов, из которых 553 миллиарда сумов - это долг населения. Долг Навоийской области составляет 410 миллиардов сумов. Задолженность Андижанской области составляет 273 миллиарда сумов, 247 миллиардов сумов принадлежит населению.

Об этом говорили на пресс-конференции в АО «Региональные электрические сети» с участием СМИ, сообщает Кун.уз.

Отмечалось, что количество потребителей, не оплативших электроэнергию более 1 года, составляет 903 305, в том числе 573 655 должников. 283 489 должников из 361 185 потребителей не платили за электричество более 3 лет. Из них 46 158 человек являются должниками из Самаркандской области.