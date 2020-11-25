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  • 25 ноябрь 2020 15:26
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Самаркандская область лидирует по задолженности за электричество

По полученным  данным, общая задолженность Узбекистана за электроэнергию составляет 3,5 триллиона сумов, задолженность населения составляет более 2,4 триллиона сумов.

 

Самаркандская область лидирует по задолженности за электричество

 

Самая высокая задолженность в Узбекистане - в Самаркандской, Навоийской и Андижанской областях. Самаркандская область за электроэнергию должна  646 миллиардов сумов, из которых 553 миллиарда сумов - это долг населения. Долг Навоийской области составляет 410 миллиардов сумов. Задолженность Андижанской области составляет 273 миллиарда сумов, 247 миллиардов сумов принадлежит населению.

 

Об этом говорили на пресс-конференции в АО «Региональные электрические сети» с участием СМИ, сообщает Кун.уз.

 

Отмечалось, что количество потребителей, не оплативших электроэнергию более 1 года, составляет 903 305, в том числе 573 655 должников. 283 489 должников из 361 185 потребителей не платили за электричество  более 3 лет. Из них 46 158 человек являются должниками из Самаркандской области.


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