На магистралях международного значения Самарканд-Нукус будут созданы объекты торговли и обслуживания

Под председательством Президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по развитию сферы услуг и эффективности принимаемых мер по поддержке предпринимательства в регионах.

В отдельных регионах, в частности в Каракалпакстане, Кашкадарье, Намангане и Сурхандарье, объем услуг на душу населения вдвое ниже среднего показателя по стране. Это свидетельствует о наличии неиспользуемых резервов в этом направлении.

Развитие услуг и сервиса в регионах определено в качестве приоритета на следующий год. За счет улучшения придорожной инфраструктуры возможно организовать оказание услуг на 700 млрд сумов, в том числе путем строительства 400 крупных объектов сервиса вдоль 10 тысяч километров дорог, проходящих по территории более чем 150 районов и городов.

Ответственным лицам поручено организовать объекты торговли и обслуживания на магистралях международного значения Ташкент-Андижан, Ташкент-Термез и Самарканд-Нукус для создания новых рабочих мест. Кроме того, с участием инвесторов можно создавать объекты торговли, общественного питания и досуга с использованием легких конструкций в парках и скверах, а также предоставления предпринимателям неиспользуемой части учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения.

На строительство спортивных объектов с привлечением предпринимателей в 2021 году будет выделено 500 млрд сумов кредитов. Необходимо расширять спектр услуг и для современных теплиц, интенсивных садов и животноводческих хозяйств.

Для поддержки сферы услуг будет сохранен порядок поквартальной уплаты НДС предпринимателями с годовой выручкой менее 1 млрд сумов. Это позволит более чем 8 тысячам предпринимателей иметь в распоряжении оборотные средства на 220 млрд сумов в квартал.

Предприятиям, экспортирующим товары и услуги, возврат НДС будет осуществляться сразу, не дожидаясь поступления валютной выручки. В результате у бизнеса ежеквартально будет оставаться 200 млрд сумов оборотных средств.