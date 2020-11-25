» » » В Самарканде задержаны гадалки- мошеницы
﻿
  • 25 ноябрь 2020 13:13
  • 53

В Самарканде задержаны гадалки- мошеницы

Житель Наманганской области, прогуливаясь у мечети Хазрат Хизр, попался на удочку ловких мошенниц. По прибытию на место его окружили несколько женщин и гарантировали точное гадание. Чтобы   пророчества были верными, попросили вытащить наличность и положить на свою ладонь.

 

В Самарканде задержаны гадалки- мошеницы

 

Оказавшись под магическим гипнозом, тот так и сделал.  Когда жаждущий предсказаний очнулся, заметил, что вместе с гадалками испарились его 360 тысяч сумов.  

 

Он обратился к оказавшимся рядом сотрудникам туристической полиции.  В результате оперативных мер мошенники задержаны.


Похожие статьи:
﻿
Задержаны сотрудники предприятия электросетей

Задержаны сотрудники предприятия электросетей

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержаны грабители

В Самарканде задержаны грабители

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде вновь задержаны грабители

В Самарканде вновь задержаны грабители

Общество / Новости Самарканда
﻿
В Самарканде задержаны грабители

В Самарканде задержаны грабители

Новости Самарканда / Проишествия
﻿
В Самарканде задержаны грабители

В Самарканде задержаны грабители

Новости Самарканда / Проишествия
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика