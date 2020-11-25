В Самарканде задержаны гадалки- мошеницы

Житель Наманганской области, прогуливаясь у мечети Хазрат Хизр, попался на удочку ловких мошенниц. По прибытию на место его окружили несколько женщин и гарантировали точное гадание. Чтобы пророчества были верными, попросили вытащить наличность и положить на свою ладонь.

Оказавшись под магическим гипнозом, тот так и сделал. Когда жаждущий предсказаний очнулся, заметил, что вместе с гадалками испарились его 360 тысяч сумов.

Он обратился к оказавшимся рядом сотрудникам туристической полиции. В результате оперативных мер мошенники задержаны.