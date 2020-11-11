Рассмотрены предложения по организации чартерных рейсов для паломников из Джакарты в Самарканд и Бухару

В Самарканде обсудили перспективы развития паломнического туризма между Узбекистаном и Индонезией.

Планы по двустороннему развитию паломнического туризма, а также предложения по организации чартерных рейсов для паломников из Джакарты в Самарканд и Бухару были рассмотрены на онлайн встрече.

Данная встреча состоялась с участием заместителей хокимов Самаркандской области – Б.Нуруллаевым и О.Ходжаевым и президентом индонезийской компании PATIH INDO PERMAI&TRAVEL N. Rusmiati M.Si . В ходе дискуссии индонезийская сторона выразила также заинтересованность в инвестировании в гостиничный сектор.

Заместитель хокима О.Ходжаев предоставил необходимую информацию по данному направлению, а также выразил готовность в содействии реализации проектов в различных отраслях экономики, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.