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  • 25 ноябрь 2020 10:46
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Рассмотрены предложения по организации чартерных рейсов для паломников из Джакарты в Самарканд и Бухару

В Самарканде обсудили перспективы развития паломнического туризма между Узбекистаном  и Индонезией.

 

Рассмотрены предложения по организации чартерных рейсов для паломников из Джакарты в Самарканд и Бухару

 

Планы  по двустороннему развитию паломнического туризма, а также  предложения по организации чартерных рейсов для паломников из Джакарты в Самарканд и Бухару были рассмотрены на онлайн встрече.

 

Рассмотрены предложения по организации чартерных рейсов для паломников из Джакарты в Самарканд и Бухару

 

Данная встреча состоялась с участием заместителей хокимов Самаркандской области – Б.Нуруллаевым и О.Ходжаевым и президентом индонезийской компании PATIH INDO PERMAI&TRAVEL N. Rusmiati M.Si . В ходе дискуссии индонезийская сторона выразила также заинтересованность в инвестировании в гостиничный сектор.

 

Заместитель хокима О.Ходжаев предоставил необходимую информацию по данному направлению, а также выразил готовность в содействии реализации проектов в различных отраслях экономики, сообщили в  пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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