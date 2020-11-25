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  • 25 ноябрь 2020 9:52
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Самаркандским электросетям предъявят иск на 1 млрд. сумов

С наступлением холодов и регулярными отключениями электроэнергии ряд предпринимателей Каттакурганского района Самаркандской области понесли серьезные убытки.

 

 

В частности, председатель ООО "Каттакургон Валижон парранда” М. Улугмуродов обратился в районную прокуратуру с заявлением, в котором указал, что в ночь с 18 на 19 ноября из-за отключения на 6 часов электроэнергии на 1 гектаре замерзли помидоры.  В результате он понес ущерб в размере 231 млн. сумов. 

 

Было также установлено, что фермерское хозяйство "Муродулла бобо” из-за того, что замерзли помидоры и огурцы,понесло убытки в размере 823 млн. сумов.


Установлено, что в заключенном между сторонами договоре прописано, что электрические сети должны поставлять потребителю электроэнергию непрерывно и достаточном количестве. 


В связи с нарушением договорных обязательств, прокуратура Каттакурганского района 23 ноября внесла в местный межрайонный экономический суд исковое заявление о взыскании с АО «Самаркандские территориальные электрические сети» общего ущерба в размере 1 миллиарда 54 млн. сумов.  


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