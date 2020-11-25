Самаркандским электросетям предъявят иск на 1 млрд. сумов

С наступлением холодов и регулярными отключениями электроэнергии ряд предпринимателей Каттакурганского района Самаркандской области понесли серьезные убытки.

В частности, председатель ООО "Каттакургон Валижон парранда” М. Улугмуродов обратился в районную прокуратуру с заявлением, в котором указал, что в ночь с 18 на 19 ноября из-за отключения на 6 часов электроэнергии на 1 гектаре замерзли помидоры. В результате он понес ущерб в размере 231 млн. сумов.

Было также установлено, что фермерское хозяйство "Муродулла бобо” из-за того, что замерзли помидоры и огурцы,понесло убытки в размере 823 млн. сумов.



Установлено, что в заключенном между сторонами договоре прописано, что электрические сети должны поставлять потребителю электроэнергию непрерывно и достаточном количестве.