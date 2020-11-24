Самаркандская трагедия: двойное убийство на глазах у всех

Простой житель Пастдаргомского района с инициалами М.А. пару дней назад и представить себе не мог, что будет сидеть в кабинете следователя по особо тяжким преступлениям и признаваться в убийстве своей супруги и ее любовника. Задержанный в Самарканде по подозрению в двойном убийстве 42-летний мужчина дает чистосердечное признание.





Напомним, 20 ноября в социальных сетях распространилась новость о том, как неизвестный мужчина прилюдно убил двух человек. Трагедия разыгралась в торговом комплексе по продаже мобильных телефонов и аксессуаров к ним примерно в 19:30. По словам подозреваемого, преступление он совершил на почве возникших чувств ревности и злобы, утверждая, что его покойная жена ему изменяла с другим мужчиной.

Двойное убийство, о котором в последние дни пестрят соцсети, произошло в торговом комплексе по улице Мирзо Улугбека. Житель Пастдаргомского района выследил свою супругу и ее предполагаемого любовника, зашел за ними в магазин, а затем прилюдно убил их обоих. Как позже признался сам мужчина, взяв кухонный нож из дома, он намеренно пошел на убийство. Однако, как именно наносил ножевые ранения, он не помнит: всю серьезность ситуации муж-ревнивец осознал при выходе на улицу, только после того, как увидел на своих ледяных от холода руках кровь.

Со слов задержанного, с 31-летней Ш.М. они были женаты с 2006 года, воспитывали троих детей. Самому старшему 13 лет, младшему - 10. Серьезные конфликты в семье начались в июле текущего года. Покойная, как говорит самаркандец, начала заниматься торговлей мужской и женской одежды, пропадать из дому и частенько употреблять спиртные напитки. Супружеская жизнь практически отсутствовала. Мать троих детей все время сидела в телефоне и с кем-то переписывалась. Уже тогда ревнивец начал подозревать жену в измене. Вдобавок к этому его страхи и опасения подпитывались различными слухами о том, что супруга гуляет на стороне.

Поставить жирную точку глава семейства решил после большого скандала за десять дней до убийства, когда выгнал жену, обнаружив ее переписку с предполагаемым ухажером. В кабинете следователя подозреваемый также рассказал, что спустя два дня после семейного конфликта соседи видели, как его жена перелезла через соседский забор в дом и вынесла оттуда пакет с деньгами. Позже выяснилось, что в доме пропала крупная сумма в размере 13,5 миллионов сумов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержанный рассказал, что в день происшествия возвращался с работы. По дороге он увидел, как мать его детей села в автомобиль «Нексия», принадлежавший Р.М. Предполагая, что водитель, возможно, тот самый любовник, мужчина решил проследить за машиной. По дороге он заскочил домой, чтобы взять кухонный нож. Парочка слезла возле торгового комплекса и зашла в магазин. Увидев свою супругу в обнимку с водителем авто, М.А. потерял голову. По его рассказу, он не помнит, как убивал при всех двух человек.

Свой поступок мужчина мотивирует тем, что жена, возможно, ему изменяла. Однако этот факт никем не доказан. Женщина все время отрицала появление любовника, признается подозреваемый следователю. Даже после того, как семейная чета решилась развестись, мужчина не мог смириться с мыслью, что его детей будет воспитывать отчим. В итоге хладнокровного убийства трое детей еще надолго останутся на попечении родственников-мать умерла, а отца-убийцу ждет решетка.

По закону преступник должен понести максимально суровое наказание-ничто и ни при каких обстоятельствах не может оправдать убийство человека другим. Несмотря на раскаяние задержанного и его доводы о содержании трех несовершеннолетних детей, ему придется отвечать за свои поступки перед законом.Сколько лет тюремного заключения ждет гражданина М.А. решит суд.

В настоящее время по данному факту прокуратурой города Самарканда возбуждено уголовное дело по п. «а, ж» ч.2 ст. 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса РУз. Подозреваемый М.А. задержан в процессуальном порядке. Следствие по данному уголовному делу продолжается.

Зарина Хакбердиева