В Самаркандской области задержан крупный сбытчик поддельных долларов США

У гражданина изъяли цветной принтер и более 17 тысяч фальшивых долларов.

Во время оперативного мероприятия, проведенного Каттакурганским городским отделением Управления Генпрокуратуры совместно с сотрудниками МВД был задержан гражданин У.Ш., пытавшийся сбыть поддельные доллары. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Мужчину задержали на фермерском рынке города Каттакургана во время передачи 300 поддельных долларов США из имевшихся у него 3 000, гражданину Ш.О. для дальнейшей конвертации в национальную валюту.

Помимо этого, в ходе досмотра квартиры У.Ш. было обнаружено:

— 17 400 долларов США купюрами номиналом 50 и 100 долларов, 1 купюра номиналом 5000 российских рублей;

— Денежные единицы Перу и ноутбук Lenovo;

— Цветной принтер HP.

Согласно заключению экспертизы, купюры признаны поддельными.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 176 (Изготовление, сбыт поддельных денег) УК РУз. Ведется следствие.

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