» » » В Самаркандской области задержан крупный сбытчик поддельных долларов США
﻿
  • 24 ноябрь 2020 14:56
  • 380

В Самаркандской области задержан крупный сбытчик поддельных долларов США

У гражданина изъяли цветной принтер и более 17 тысяч фальшивых долларов.

Во время оперативного мероприятия, проведенного Каттакурганским городским отделением Управления Генпрокуратуры совместно с сотрудниками МВД был задержан гражданин У.Ш., пытавшийся сбыть поддельные доллары. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

 

В Самаркандской области задержан крупный сбытчик поддельных долларов США

 

 

Мужчину задержали на фермерском рынке города Каттакургана во время передачи 300 поддельных долларов США из имевшихся у него 3 000, гражданину Ш.О. для дальнейшей конвертации в национальную валюту.

 

Помимо этого, в ходе досмотра квартиры У.Ш. было обнаружено:

— 17 400 долларов США купюрами номиналом 50 и 100 долларов, 1 купюра номиналом 5000 российских рублей;

— Денежные единицы Перу и ноутбук Lenovo;

— Цветной принтер HP.

 

В Самаркандской области задержан крупный сбытчик поддельных долларов США

 

 

Согласно заключению экспертизы, купюры признаны поддельными.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 176 (Изготовление, сбыт поддельных денег) УК РУз. Ведется следствие.

 

Источник


Похожие статьи:
﻿
В Самаркандской области предотвратили попадание в оборот фальшивой валюты на 29 900 долларов США

В Самаркандской области предотвратили попадание в оборот фальшивой валюты на 29 900 долларов США

Новости Самарканда
﻿
В момент получения взятки с поличным задержаны работники СамГУ и СамГАСИ

В момент получения взятки с поличным задержаны работники СамГУ и СамГАСИ

Новости Самарканда
﻿
Осторожно, фальшивка:в Ургуте задержан сбытчик поддельных долларов

Осторожно, фальшивка:в Ургуте задержан сбытчик поддельных долларов

Новости Самарканда
﻿
Украл 10 000 долларов США и 5 000 000 сумов, но был задержан

Украл 10 000 долларов США и 5 000 000 сумов, но был задержан

Новости Самарканда
﻿
18-летний парень украл 7 300 долларов

18-летний парень украл 7 300 долларов

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика