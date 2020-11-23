В Самарканде арестованы лица, кто снимал зверское убийство и распространял видео в соцсетях

В последние дни в социальных сетях распространились видео и фотографии, на которых мужчина с окровавленным ножом убивает двух человек в торговом центре в Самарканде. Видеоролики вызвали бурное обсуждение среди пользователей Интернета.

Исследуя записи, вызвавшие ажиотаж среди населения, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что видео и фотоснимки, изображающие жестокость, были сняты и распространены тремя молодыми людьми из Самарканда.

По данным УВД области, в отношении этих лиц составлены административные протоколы и проведена профилактическая разъяснительная работа. Самаркандский городской суд по административным делам назначил распространителям видео административное наказание.

Следует отметить, что согласно статье 130-1 Кодекса об административных правонарушениях

(изготовление или ввоз на территорию Республики Узбекистан с целью распространения, рекламирования, демонстрации, а равно распространение, рекламирование, демонстрация продукции, пропагандирующей культ насилия или жестокости, совершенные после применения административного взыскания за такие же действия) наказывается штрафом от четырехсот до шестисот базовых расчетных величин или обязательными общественными работами до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами до трех лет.