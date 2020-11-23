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  • 23 ноябрь 2020 17:25
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В Самаркандской области задержли наркоторговца

В Самаркандской области задержли наркоторговцаВ Акдарьинском районе Самаркандской области задержан 40-летний гражданин Обиджон А., который занимался незаконным изготовлением и продажей наркотических средств. Об этом сообщает UzReport.

 

Его задержали в одном из дачных домов, расположенном в махалле «Пулатдархон», когда тот намеревался продать 88,6 гр марихуаны за 5 млн. сумов.

 

По данному факту Следственным отделом при ОВД Акдарьинского района возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 273 (Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) Уголовного кодекса. В отношении привлечённого в качестве обвиняемого Обиджона А. была избрана мера пресечения в виде «заключение под стражу».

 

Ведется предварительное следствие.

 

Необходимо отметить, что за совершение данного преступления виновные лица наказываются в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.


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