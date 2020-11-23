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  • 23 ноябрь 2020 17:10
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В Самарканде задержан мужчина, убивший жену и ее любовника

В Самарканде задержан мужчина, убивший жену и ее любовникаСогласно сообщению Генпрокуратуры мужчина, убивший свою супругу и ее предполагаемого любовника в торговом центре в Самарканде, задержан. По факту убийства прокуратура Самарканда возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 (умышленное убийство двух и более лиц с особой жестокостью) Уголовного кодекса. Следствие продолжается.

 

Напомним, вопиющий инцидент произошел 20 ноября примерно в 18:00 в торговом комплексе на улице Мирзо Улугбека. Житель Пастдаргомского района (1978 г. р.) выследил супругу с предполагаемым любовником в магазине и прилюдно напал на них с ножом. Пострадавшие скончались на месте происшествия от острой кровопотери.


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