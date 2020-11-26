«Особенные» дети в Самарканде пишут письма Деду Морозу





Аниса Хаирова, держа за руку своего солнечного сына Альберта, пишет праздничное письмо Деду Морозу. Они просят подарить мальчику в новогоднюю ночь теплую куртку. Пока мама 14-летнего подростка дописывает письмо, тот выбирает карандаши, чтобы разукрасить нарисованный им рисунок.

Альберт является участником благотворительной акции «Письмо Деду Морозу» в Центре по развитию детей с синдромом Дауна. Ее организовали волонтеры из Самарканда, чтобы порадовать детишек перед новым годом, помочь реализовать их пожелания. Ровесник нашего героя Носир али хочет в волшебную ночь смартфон и музыкальный синтезатор. Свое пожелание подросток написал самостоятельно без помощи родных.

В день открытия новогодней акции, которая продлится до 20 декабря включительно, всего приняли участие около 20 детей с ограниченными возможностями здоровья. Они настолько воодушевились идеей, что некоторые и не знали, что попросить у Деда Мороза, но активно делали вид, что пишут записку. На помощь приходили волонтеры, которые помогли сформулировать мысли «особенных» ребят и отразить их на белой бумаге.

Солнечные дети просят Деда Мороза о разном: о зимней одежде, сапогах, телефоне, игрушках и о многом другом. Письма с пожеланиями участники отправили адресату по почте с надеждой на новогоднее чудо – Дед Мороз исполнит их пожелания. В скором времени все они будут выставлены на сайте, который специально для этого разработали волонтеры. Те, кто хочет осуществить мечты особенных детей, смогут выбрать на сайте понравившуюся мечту и лично поздравить ребенка с Новым годом.