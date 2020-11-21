» » » До конца 2021 года в Самаркандской области будут созданы велодорожки
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  • 21 ноябрь 2020 10:36
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До конца 2021 года в Самаркандской области будут созданы велодорожки

Проект создания велоинфраструктуры в Самаркандской области был рассмотрен на встрече заместителя  хокима по развитию туризма и спорта Б. Нуруллаева с представителями управления туризма, строительства и спорта. Планируется  организовать  велосипедные дорожки  на центральных улицах и дорогах, ведущих к туристическим объектам.

 

До конца 2021 года в Самаркандской области будут созданы велодорожки

 

Реализация данного проекта намечена  на  конец 2021 года. Проект подразумевает модернизацию тротуарных зон для безопасного и безбарьерного передвижения велосипедистов различной возрастной категории. Также был обсуждён вопрос по созданию workout и streetball зон в перспективе на 5 лет, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.


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