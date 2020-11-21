До конца 2021 года в Самаркандской области будут созданы велодорожки

Проект создания велоинфраструктуры в Самаркандской области был рассмотрен на встрече заместителя хокима по развитию туризма и спорта Б. Нуруллаева с представителями управления туризма, строительства и спорта. Планируется организовать велосипедные дорожки на центральных улицах и дорогах, ведущих к туристическим объектам.

Реализация данного проекта намечена на конец 2021 года. Проект подразумевает модернизацию тротуарных зон для безопасного и безбарьерного передвижения велосипедистов различной возрастной категории. Также был обсуждён вопрос по созданию workout и streetball зон в перспективе на 5 лет, сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области.