 В Нарпайском районе сменился хоким

В данное время в хокимияте Нарпайского района проходит внеочередная сессия районного совета народных депутатов. В повестке дня рассматривается организационный вопрос.

На сессии Нарпайского районного совета народных депутатов, проходящего в настоящее время, освобождён от занимаемой должности хоким Нарпайского района Жабборов Ботир Шукурович в связи с переходом на другую работу.

По данным пресс-службы областного хокимията, на должность временно исполняющего обязанности хокима района депутатами утверждена кандидатура Рахманова Шерзода Шухратовича.