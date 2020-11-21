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  • 21 ноябрь 2020 9:47
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В Нарпайском районе сменился хоким

В данное время в хокимияте Нарпайского района проходит внеочередная сессия районного совета народных депутатов. В повестке дня рассматривается организационный вопрос.

 

В Нарпайском районе сменился хоким

 

На сессии Нарпайского районного совета народных депутатов, проходящего в настоящее время, освобождён от занимаемой должности хоким Нарпайского района Жабборов Ботир Шукурович в связи с переходом на другую работу.

 

В Нарпайском районе сменился хоким

 В Нарпайском районе сменился хоким

 

По данным пресс-службы областного хокимията, на должность временно исполняющего обязанности хокима района депутатами утверждена кандидатура Рахманова Шерзода Шухратовича.


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