В Самарканде за 9 месяцев 270 детям сделали операцию на сердце

Об этом говорилось на заседании областного Совета народных депутатов.

Было отмечено, что за 9 месяцев 2020 года в отделении «Кардиохирургия» областного детского многопрофильного медицинского центра прооперировано 270 детей с врожденными и приобретенными пороками сердца.

На закупку инструментов и материалов, необходимых для хирургического вмешательства за счет местного бюджета потрачено около 1 миллиарда сумов.

По данным, в этом году в центре установлен современный ангиограф на 5 млрд сумов. В медцентр на постоянную работу приглашены самаркандские ангиохирурги, прошедшие клиническую ординатуру по данной специальности и проработавшие два года в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева в Москве.