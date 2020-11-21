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  • 21 ноябрь 2020 9:40
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В Самарканде за 9 месяцев 270 детям сделали операцию на сердце

Об этом  говорилось  на заседании областного Совета народных депутатов.

 

В Самарканде за 9 месяцев 270 детям сделали операцию на сердце

 

Было отмечено, что за 9 месяцев 2020 года в отделении «Кардиохирургия» областного детского многопрофильного медицинского центра прооперировано 270 детей с врожденными и приобретенными пороками сердца.

 

На закупку инструментов и материалов, необходимых для хирургического вмешательства за счет местного бюджета потрачено около 1 миллиарда сумов.

 

По данным, в этом году в центре установлен современный ангиограф на  5 млрд сумов. В медцентр на постоянную работу приглашены самаркандские ангиохирурги, прошедшие клиническую ординатуру по данной специальности и проработавшие два года в Научном центре сердечно-сосудистой  хирургии  имени Бакулева в Москве.


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