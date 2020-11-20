Сенатор от Самарканда пожаловался на проблемы с электричеством

Ситуацию с электроснабжением, вызвавшую резкие протесты населения, необходимо решать. Об этом заявил сенатор от Самарканда Фармон Тошев в своем обращении к спикеру верхней палаты парламента Танзиле Норбаевой на 19-м пленарном заседании Сената.

По словам сенатора, с наступлением зимних морозов в Самарканде возникает одна и та же проблема-частые отключения электричества и очень низкое давление природного газа. От этого население страдает не первый год. В некоторых домах электроснабжения не бывает целые сутки.

«Если мы не обратим на это внимание прямо сейчас на заседании Сената, не будем говорить об этом, должностные лица, работающие в электросети, не сдвинутся с места. По какой причине не составляется график распределения электроэнергии? Почему об отключении электричества работники предприятия не предупреждают заранее, а ставят перед фактом?»,-задался вопросом Фармон Тошев.

Как было сказано, народ, уставший обивать пороги предприятия территориальных электрических сетей, обращается к вышестоящим органам по мессенджеру Telegram. Ф.Тошев отметил, что в таких случаях он, как сенатор, просто не знает, что ответить людям.

«Я сам живу в городе. У меня дома в день по несколько раз отключают свет. В этих проблемах нужно как-то разобраться»,-заключил Тошев.