В Самаркандской области назначен новый руководитель таможни

В управлении Государственного таможенного комитета по Самаркандской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает kun.uz.

Полковник Якуб Мирзарахимов стал начальником управления государственного таможенного комитета по Самаркандской области. Ранее он был заместителем начальника таможенного института Государственного таможенного комитета по финансово-экономической части и хозяйственной работе.

Полковник таможенной службы Дониер Юсупов, раннее возглавлявший управление государственного таможенного комитета по Самаркандской области, назначен начальником управления государственного таможенного комитета по Навоийской области.