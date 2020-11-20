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  • 20 ноябрь 2020 10:00
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В Самаркандской области назначен новый руководитель таможни

В управлении Государственного таможенного комитета по Самаркандской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщает kun.uz.

 

В Самаркандской области назначен новый руководитель таможни

Полковник Якуб Мирзарахимов стал начальником управления государственного таможенного комитета по Самаркандской области. Ранее он был заместителем начальника таможенного института Государственного таможенного комитета по финансово-экономической части и хозяйственной работе.

 

В Самаркандской области назначен новый руководитель таможни

Полковник таможенной службы Дониер Юсупов, раннее возглавлявший управление государственного таможенного комитета по Самаркандской области, назначен начальником управления государственного таможенного комитета по Навоийской области.


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