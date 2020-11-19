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  • 19 ноябрь 2020 16:52
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Турецкие инвесторы планируют построить канатную дорогу в Самарканде

19 ноября текущего года в город Самарканд прибыл президент Турецкой компании SFS Global trade & Investment consultancy Serdar Keskin. В ходе визита  он провёл переговоры c директором департамента по развитию туризма Самаркандской области Дилшодом Нарзикуловым  касательно дальнейшего инвестирования средств в Самаркандскую область.

 

Турецкие инвесторы планируют построить канатную дорогу в Самарканде

 Турецкие инвесторы планируют построить канатную дорогу в Самарканде

 

Самаркандская сторона предоставила  информацию о туристическом потенциале и инвестиционных проектах, а также о льготах и преференциях, выделяемых со стороны государства.

 

Как сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области, Serdar Keskin выразил заинтересованность в строительстве канатной дороги на территории Самаркандской области. В целях дальнейшего поддержания взаимоотношений в туристической индустрии между Турцией и Самаркандом запланирована организация онлайн конференций.


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