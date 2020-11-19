 Турецкие инвесторы планируют построить канатную дорогу в Самарканде

19 ноября текущего года в город Самарканд прибыл президент Турецкой компании SFS Global trade & Investment consultancy Serdar Keskin. В ходе визита он провёл переговоры c директором департамента по развитию туризма Самаркандской области Дилшодом Нарзикуловым касательно дальнейшего инвестирования средств в Самаркандскую область.

Самаркандская сторона предоставила информацию о туристическом потенциале и инвестиционных проектах, а также о льготах и преференциях, выделяемых со стороны государства.

Как сообщили в пресс-службе департамента по развитию туризма Самаркандской области, Serdar Keskin выразил заинтересованность в строительстве канатной дороги на территории Самаркандской области. В целях дальнейшего поддержания взаимоотношений в туристической индустрии между Турцией и Самаркандом запланирована организация онлайн конференций.