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  • 19 ноябрь 2020 14:11
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В Самаркандской области на скользкой дороге перевернулся автобус с 20 пассажирами

В Самаркандской области на скользкой дороге перевернулся автобус с 20 пассажирамиДва человека с травмами госпитализированы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Акдарьинском районе Самаркандской области, сообщает Podrobno.uz.

 

Дорожное происшествие произошло 18 ноября примерно в 22:30 на 13-м километре автодороги Самарканд-Бухара, проходящей через село "Мустакиллик" Акдарьинского района.

 

По предварительным данным ОВД области, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автобус с 20 пассажирами перевернулся.

 

"Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. К счастью, погибших нет", – сообщили в ОВД.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.


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