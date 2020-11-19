В Самаркандской области на скользкой дороге перевернулся автобус с 20 пассажирами

Два человека с травмами госпитализированы в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Акдарьинском районе Самаркандской области, сообщает Podrobno.uz.

Дорожное происшествие произошло 18 ноября примерно в 22:30 на 13-м километре автодороги Самарканд-Бухара, проходящей через село "Мустакиллик" Акдарьинского района.

По предварительным данным ОВД области, водитель не справился с управлением на скользкой дороге, в результате автобус с 20 пассажирами перевернулся.

"Два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское объединение Акдарьинского района. К счастью, погибших нет", – сообщили в ОВД.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства дела.