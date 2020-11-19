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  • 19 ноябрь 2020 12:30
  • 199

Браки и разводы в Самарканде-статистика

Обнародованы данные о браках и разводах в регионе за 9 месяцев текущего года.


Браки и разводы в Самарканде-статистика

За 9 месяцев текущего года в области органами ЗАГСа было зарегистрировано 19 834 браков, при этом коэффициент браков составил 6,8 промилле на 1000 человек населения.


За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 23 028 или 8,0 промилле. Это показывает, что количество браков уменьшилось на 3 194 по сравнению с прошлым годом.


Количество расторгнутых браков в январе-сентябре 2020 года по стране составило 19 970, из них 2058 или 10,3% пришлось на Самаркандскую область. За этот период количество разводов снизилось на 530 или 20,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

 


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