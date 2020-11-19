В Самарканде дольщики новостроек не в курсе намечающихся сносов

Десяток новостроек, построенных с нарушениями закона на охраняемой ЮНЕСКО исторической части Самарканда, будут частично снесены согласно принятым решениям судов первой инстанции. Эти факты подтверждаются официальными документами, переданными в распоряжение редакции Anhor.uz.

Согласно протоколу собрания под председательством областного хокима Эркинжона Турдимова от 22 августа текущего года, число незаконных построек в исторической части города увеличилось до 251, при этом два года назад их количество составляло 159.Среди незаконных построек имеются и многоэтажные дома, по которым судебными органами принято решение об их частичном сносе. Истцом по этим делам выступал хокимият Самарканда.По словам источника, дольщики строительства на деньги, которых построены эти новостройки не в курсе того, что их квартиры собираются сносить.

«Решения судов о сносе верхних этажей не сообщены покупателям. Также суды на момент принятия решения о сносе не вынесли частные определения о возврате выплаченных дольщиками сумм денег», - сообщил нам источник пожелавший остаться неизвестным из-за давления строительных организаций.

В этой связи хотелось бы напомнить случай совершения самоподжога женщины из Намангана в сентябре этого года. Женщина стала жертвой мошенничества. Семья погибшей приобрела дом более двух лет назад за 13 тысяч долларов, а Наманганский межрайонный суд по гражданским делам вынес решение по принудительному их выселению из дома.



Прокуратура Самарканда в ответ на официальный запрос редакции Anhor.uz по вопросу защиты интересов покупателей сообщила, что гражданам необходимо обратиться в судебные органы.





«Гражданам, живущим в многоэтажных домах, по которым были приняты решения о сносе, судами отправлены соответствующие уведомления. Кроме этого, для возврата ранее уплаченных взносов им необходимо обратиться в суд в гражданском порядке прикрепив все имеющиеся у них на руках документы», - сообщил прокурор города Дилмурод Сайидкулов.

Из-за общественной значимости редакция решила объявить список домов, решение о частичном сносе которых было принято судами первой инстанции:1. Улица А.Темура 69 (Строитель: ООО "Magiya Serebra”)2. Улица К.Ататурка 4 (Строитель: ООО "Бўрон қурувчи сервис”)3. Улица Лутфий 70 и 72 (Строитель: ООО "Бўрон қурувчи сервис”)4. Улица Дагбитская 24 (Строитель: ЧП "Samarqand Plaza”)5. Улица Рудаки 179 (Строитель: ООО "Indigo Sand Trade”)6. Улица Озод Шарк 50 (Строитель: ИТКХК "Samarqand Chinor Qurilish”)7. Улица Узбекистанская 65 (Строитель: ООО "Зафар Шаҳрам Бунёдкор”)