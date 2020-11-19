В Самарканде дольщики новостроек не в курсе намечающихся сносов

Десяток новостроек, построенных с нарушениями закона на охраняемой ЮНЕСКО исторической части Самарканда, будут частично снесены согласно принятым решениям судов первой инстанции. Эти факты подтверждаются официальными документами, переданными в распоряжение редакции Anhor.uz.
Согласно протоколу собрания под председательством областного хокима Эркинжона Турдимова от 22 августа текущего года, число незаконных построек в исторической части города увеличилось до 251, при этом два года назад их количество составляло 159.
Среди незаконных построек имеются и многоэтажные дома, по которым судебными органами принято решение об их частичном сносе. Истцом по этим делам выступал хокимият Самарканда.
По словам источника, дольщики строительства на деньги, которых построены эти новостройки не в курсе того, что их квартиры собираются сносить.
«Решения судов о сносе верхних этажей не сообщены покупателям. Также суды на момент принятия решения о сносе не вынесли частные определения о возврате выплаченных дольщиками сумм денег», - сообщил нам источник пожелавший остаться неизвестным из-за давления строительных организаций.
В этой связи хотелось бы напомнить случай совершения
самоподжога женщины из Намангана в сентябре этого года. Женщина стала жертвой
мошенничества. Семья погибшей приобрела дом более двух лет назад за 13 тысяч
долларов, а Наманганский межрайонный суд по гражданским делам вынес решение по
принудительному их выселению из дома.
Прокуратура Самарканда в ответ на официальный запрос редакции Anhor.uz по вопросу защиты интересов покупателей сообщила, что гражданам необходимо обратиться в судебные органы.
Из-за общественной значимости редакция решила объявить список домов, решение о частичном сносе которых было принято судами первой инстанции:
1. Улица А.Темура 69 (Строитель: ООО "Magiya Serebra”)
2. Улица К.Ататурка 4 (Строитель: ООО "Бўрон қурувчи сервис”)
3. Улица Лутфий 70 и 72 (Строитель: ООО "Бўрон қурувчи сервис”)
4. Улица Дагбитская 24 (Строитель: ЧП "Samarqand Plaza”)
5. Улица Рудаки 179 (Строитель: ООО "Indigo Sand Trade”)
6. Улица Озод Шарк 50 (Строитель: ИТКХК "Samarqand Chinor Qurilish”)
7. Улица Узбекистанская 65 (Строитель: ООО "Зафар Шаҳрам Бунёдкор”)