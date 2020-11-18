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  • 19 ноябрь 2020 10:07
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В Самаркандской области закрываются Сovid- центры. Вирус отступает?

В городе Каттакургане и Ургутском районы закрылись COVID- центры. Число заразившихся в регионе сокращается и помощь инфицированным коронавирусом теперь оказывается только в Самарканде.

 

 

В Самаркандской области закрываются Сovid- центры. Вирус отступает?

 

В настоящее время в городе Самарканде действуетоснащенный всем необходимым распределительный центр для оказания помощи заразившимся коронавирусной инфекцией. Несколько месяцев назад, когда количество заболевших стремительно росло, аналогичные центры были открыты в городе Каттакургане и Ургутском районе. 


В этих учреждениях, на 200 и 500 мест соответственно, получили лечение тысячи пациентов. В настоящее время когда динамика заболеваний в регионе снизилась, сократилось и количество пациентов. В связи с этим деятельность COVID- центров в городе Каттакургане и Ургутском районе приостановлена.


В настоящее время также сократилось количество пациентов и в распределительном центре Самарканда. Сейчас здесь проходят лечение более 200 человек.


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