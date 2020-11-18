В Самаркандской области закрываются Сovid- центры. Вирус отступает?

В городе Каттакургане и Ургутском районы закрылись COVID- центры. Число заразившихся в регионе сокращается и помощь инфицированным коронавирусом теперь оказывается только в Самарканде.

В настоящее время в городе Самарканде действует оснащенный всем необходимым распределительный центр для оказания помощи заразившимся коронавирусной инфекцией. Несколько месяцев назад, когда количество заболевших стремительно росло, аналогичные центры были открыты в городе Каттакургане и Ургутском районе.



В этих учреждениях, на 200 и 500 мест соответственно, получили лечение тысячи пациентов. В настоящее время когда динамика заболеваний в регионе снизилась, сократилось и количество пациентов. В связи с этим деятельность COVID- центров в городе Каттакургане и Ургутском районе приостановлена.



В настоящее время также сократилось количество пациентов и в распределительном центре Самарканда. Сейчас здесь проходят лечение более 200 человек.